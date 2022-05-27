曾出版「如何謀殺你的丈夫」 俄勒岡小說家殺親夫罪成

曾著有「如何謀殺妳老公」的小說家布羅菲(左)被控殺夫罪名成立。(美聯社)

「如何謀殺妳老公」(How to Murder Your Husband)一書作者、俄勒岡州 言情小說 家南西．布羅菲(Nancy Crampton Brophy)被控殺害親夫，25日被判二級謀殺罪成立，下月13日宣判時，最重可獲判無期徒刑；但現年71歲的布羅菲聲稱檢方對她的犯案情節不僅虛構也有缺陷，她打算上訴。

此案早在七周前開審，俄勒岡州波特蘭(Portland)陪審團25日花了八個小時做出裁決；檢察官依各種間接證據來解開「謎題」，形容布羅菲如何扮演一個兩面人，花了幾個月時間悄悄地策畫完美犯罪、謀殺親夫丹尼爾．布羅菲(Daniel Brophy)。

副地區檢察官奧弗斯特里特(Shawn Overstreet)在結辯中表示，「她訂下計畫，並找到機會實踐這椿謀殺案，是唯一可能有犯罪動機的人。」

檢方提出的證據顯示，布羅菲在丈夫被殺前幾個月取得槍枝，其中包括在eBay購買特別的零件，以確保自己開槍時使用的子彈不能回溯到她自己的槍。檢方指布羅菲在丈夫的工作地點開槍打死了他，那裡沒有攝影機或證人，然後在幾天內開始收取高額人壽保險 給付。

布羅菲這位言情小說家曾自費出版小說，並在2011年的一篇博客文章推測，殺夫的妻子因為很可能成為頭號嫌犯，一定要「無情且聰明過人」；她在文章中琢磨各種殺人手段，認為刀子太貼身、毒藥太容易追蹤、找殺手則太不靠譜；若使用槍枝會很麻煩，需要技巧。

面對檢方指稱她預先買好手槍和特別零件，布羅菲作證說，這把手槍是在她丈夫支持下買的，是為了防身，至於其他槍枝零件是為了寫作研究，也是在他知情的情況下買的。

丹尼爾．布羅菲是在2018年6月2日上午去俄勒岡烹飪學院教課時，被學生發現陳屍在廚房地板上，身中兩槍。警方後來告訴布羅菲她丈夫的死訊時，曾詢問他們早上做了哪些事，布羅菲的說法出現破綻。同年9月，布羅菲遭到逮捕，之後持續關押在監獄。

布羅菲和她的辯護律師辯稱，她與丈夫婚姻幸福，未來還打算一起旅行，檢方的案件全都建立在「懷疑」和「猜想」之上。辯方律師還提出一段影片，暗示當地一名無家可歸男子可能是兇手。但調查人員表示無法確定這名男子的身份。

儘管親友作證說，布羅菲夫婦共處的25年似乎關係穩固，但檢方表示，布羅菲有經濟動機殺死丈夫，有證據顯示他們的經濟狀況不佳，她手上也持有價值數十萬元的人壽保險單。