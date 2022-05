凱文史貝西又爆性侵3男 遭英國檢方控罪 是否引渡未定

男星史貝西(中)遭英國檢方控罪性侵三名男子,圖為他2019年的資料照片。(美聯社)

英國檢方26日對美國男演員凱文史貝西(Kevin Spacey)提出多項性侵 犯控罪;犯罪時間據稱在2005年3月至2013年4月,地點在倫敦和格洛斯特(Gloucestershire)。現年62歲的史貝西是遭倫敦都會區警察局(Metropolitan Police)調查後被控罪;按英倫法律,只有在嫌犯於英格蘭或威爾斯被捕後,檢方才會正式控罪。

英國皇家檢察署特別犯罪部門(Crown Prosecution Service's Special Crime Division)負責人安斯利(Rosemary Ainslie)26日發新聞表示,皇家檢察署授權就史貝西對三名男子進行的四項性侵罪名及一項「未經同意導致他人從事插入性性活動」罪名,提出刑事控罪。

皇家檢察署未回應媒體史貝西是否會被引渡回英;史貝西過去幾年在美國曾數度遭人提告性侵,最後案子都因故撤銷。

史貝西最早是在2017年10月首次被演員安東尼·拉普(Anthony Rapp)公開指控他行為不端;拉普告訴BuzzFeed新聞,史貝西1986年在派對上對他性騷擾 ,當年他僅14 歲,史貝西26歲。新聞曝光後,史貝西在社群媒體表示不記得那件事,但「若我確實像拉普描述的那樣行事,我欠他最真誠的道歉,因為那是極不恰當的酒醉行為。」聲明中,史貝西並宣布公開「出櫃」。

拉普指控史貝西後,很快另有十幾人提出類似指控,指史貝西是「慣犯」,經常性騷擾年輕男性;部分案件並告上法庭。

洛杉磯和倫敦兩地檢察官2018年底展開調查,洛杉磯案件因超出訴訟時效,未繼續推進,但史貝西在麻州被控於南塔克特 (Nantucket)對一18歲男子猥褻和施暴;2019年1月史貝西表示不認罪,六個月後此案撤訴。2018年初,一按摩治療師控告史貝西2016年對他性侵;該治療師後來去世,2019年12月訴訟撤銷。

史貝西曾因「刺激驚爆點」 (The Usual Suspects)和「美國心玫瑰情」(American Beauty)兩部電影 獲奧斯卡最佳男配角和最佳男主角獎。有關他性騷擾和性侵指控首次浮出水面時,他在串流平台Netflix系列「紙牌屋」(House of Cards)飾演主角;幾天後,Netflix將他從節目中剔除。當時正準備上映的電影「金錢世界」(All the Money in the World)臨時刪除他所有戲分,改找克里斯多夫.普拉瑪(Christopher Plummer)重拍。據網路電影數據庫,目前他還有另外兩部電影在製作中。