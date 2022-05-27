我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

凱文史貝西又爆性侵3男 遭英國檢方控罪 是否引渡未定

記者胡玉立／綜合報導
男星史貝西(中)遭英國檢方控罪性侵三名男子，圖為他2019年的資料照片。(美聯社)
男星史貝西(中)遭英國檢方控罪性侵三名男子，圖為他2019年的資料照片。(美聯社)

英國檢方26日對美國男演員凱文史貝西(Kevin Spacey)提出多項性侵犯控罪；犯罪時間據稱在2005年3月至2013年4月，地點在倫敦和格洛斯特(Gloucestershire)。現年62歲的史貝西是遭倫敦都會區警察局(Metropolitan Police)調查後被控罪；按英倫法律，只有在嫌犯於英格蘭或威爾斯被捕後，檢方才會正式控罪。

英國皇家檢察署特別犯罪部門(Crown Prosecution Service's Special Crime Division)負責人安斯利(Rosemary Ainslie)26日發新聞表示，皇家檢察署授權就史貝西對三名男子進行的四項性侵罪名及一項「未經同意導致他人從事插入性性活動」罪名，提出刑事控罪。

皇家檢察署未回應媒體史貝西是否會被引渡回英；史貝西過去幾年在美國曾數度遭人提告性侵，最後案子都因故撤銷。

史貝西最早是在2017年10月首次被演員安東尼·拉普(Anthony Rapp)公開指控他行為不端；拉普告訴BuzzFeed新聞，史貝西1986年在派對上對他性騷擾，當年他僅14 歲，史貝西26歲。新聞曝光後，史貝西在社群媒體表示不記得那件事，但「若我確實像拉普描述的那樣行事，我欠他最真誠的道歉，因為那是極不恰當的酒醉行為。」聲明中，史貝西並宣布公開「出櫃」。

拉普指控史貝西後，很快另有十幾人提出類似指控，指史貝西是「慣犯」，經常性騷擾年輕男性；部分案件並告上法庭。

洛杉磯和倫敦兩地檢察官2018年底展開調查，洛杉磯案件因超出訴訟時效，未繼續推進，但史貝西在麻州被控於南塔克特 (Nantucket)對一18歲男子猥褻和施暴；2019年1月史貝西表示不認罪，六個月後此案撤訴。2018年初，一按摩治療師控告史貝西2016年對他性侵；該治療師後來去世，2019年12月訴訟撤銷。

史貝西曾因「刺激驚爆點」 (The Usual Suspects)和「美國心玫瑰情」(American Beauty)兩部電影獲奧斯卡最佳男配角和最佳男主角獎。有關他性騷擾和性侵指控首次浮出水面時，他在串流平台Netflix系列「紙牌屋」(House of Cards)飾演主角；幾天後，Netflix將他從節目中剔除。當時正準備上映的電影「金錢世界」(All the Money in the World)臨時刪除他所有戲分，改找克里斯多夫．普拉瑪(Christopher Plummer)重拍。據網路電影數據庫，目前他還有另外兩部電影在製作中。

男星史貝西(中)遭英國檢方控罪性侵三名男子，圖為他26日在紐約為一宗民事官司出庭...
男星史貝西(中)遭英國檢方控罪性侵三名男子，圖為他26日在紐約為一宗民事官司出庭。(美聯社)

性騷擾 性侵 電影

上一則

「四海好傢伙」雷歐塔辭世 合作影帝感嘆：走得太年輕

下一則

民調：多數支持購槍背景調查 不贊成限縮擁槍

延伸閱讀

雲南16歲女學生遭同學父性侵 宿舍分娩

雲南16歲女學生遭同學父性侵 宿舍分娩
「全台最聰明醫師」不認性侵 法官批「一再扭曲事實」重判4年

「全台最聰明醫師」不認性侵 法官批「一再扭曲事實」重判4年
佈道時被揭性侵 牧師當場辭職 受害女教友：你奪走我16歲童貞

佈道時被揭性侵 牧師當場辭職 受害女教友：你奪走我16歲童貞
「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

熱門新聞

一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

2022-05-21 21:41
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07
拜登總統23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

2022-05-23 06:52
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34
民眾哀悼小學槍擊案罹難者。(路透)

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

2022-05-26 02:28

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖