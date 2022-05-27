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「四海好傢伙」雷歐塔辭世 合作影帝感嘆：走得太年輕

編譯林梅婕／綜合26日電
男星雷歐塔在多明尼加拍新片時不幸於睡夢中過世。(美聯社)
男星雷歐塔在多明尼加拍新片時不幸於睡夢中過世。(美聯社)

好萊塢性格男星雷歐塔(Ray Liotta)26日上午驚傳在睡夢中辭世，享壽67歲；他近日正在多明尼加共和國拍攝新片，與他一起在下榻飯店的未婚妻26日上午6時向警方報案，稱雷歐塔睡著後就再也沒醒過來。

雷歐塔的知名代表作包括與男星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)一起演出的「四海好傢伙」(Goodfellas)，以及在夢幻成真(Field of Dreams)中飾演20世紀的知名棒球選手「無鞋喬」傑克森 (Shoeless Joe Jackson)。

勞勃狄尼洛聞訊後透過聲明表示：「我感到非常遺憾，他走得太年輕了」；同樣演出四海好傢伙的女星洛琳布萊克(Lorraine Bracco)也在推特上表示哀悼：「當人們問我，拍攝四海好傢伙最棒的經驗是什麼，我的回答永遠一樣，就是與雷歐塔合作。」

雷歐塔於1954年出生在新澤西州的紐瓦克(Newark)，六個月大時被孤兒院領養；雷歐塔自小認為自己有義大利血統，長大許多電影也根據這點來選他演出角色，但後來他找到親生父母，才知道原來自己是蘇格蘭裔。

雷歐塔高中時被戲劇科的老師找去演戲，他以為老師只是在開玩笑，不過就此埋下成為演員的種子，當時他一直以為自己長大後會在營造相關領域工作。

後來雷歐塔申請就讀邁阿密大學(University of Miami)演藝學系，原因在該科系不看他的數學成績，卻也就此為他開啟演藝生涯的大門，畢業後雷歐塔被經紀公司相中，並獲得1981年電視劇「另一個世界」(Another World，暫譯)的演出機會。

雷歐塔在1993年接受美聯社專訪，表示自己30歲那年正逢人生低潮，希望憑實力演出「散彈露露」(Something Wild)，但不管用，幸好他認識擔綱女星梅蘭妮葛瑞芬(Melanie Griffith)，於是致電給她，那部電影最終讓他獲得金球獎提名。

幾年後他參加四海好傢伙的試鏡，儘管與導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)對演出內容屢起爭執，但最後他成功向導演證明自己是該角色的不二人選。

導演 電影 新澤西州

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