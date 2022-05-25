7年來首增 美去年出生率升1% 366萬嬰兒出生

CDC最新數據，顯示去年全美嬰兒出生率提高，西語裔出生率較高。(Getty Images)

根據聯邦疾病防治中心 (CDC )國家衛生統計中心24日公布的最新數據，全美婦女在2021年產下366萬名嬰兒，年增出生率微增1%，這是全國年出生率七年以來首次增加，雖然新生兒人數優於第一個疫情 年，但仍比不上新冠疫情大流行之前的數據。

全國2020年出生率年降4％，寫下近50年來最大縮幅；不過根據新數據，2021年出生率已稍微恢復，全美去年25歲以上各年齡層婦女的生產率均見成長，全國年出生率自2014年以來首次成長，但仍比2019年少8萬6000名新生兒，這也反映出疫情嬰兒潮小於預期。

艾莫利大學醫學院(Emory University School of Medicine)婦產科主任狄妮絲‧傑米森(Denise Jamieson)表示：「我們還未回歸至疫情前的出生率。」

傑米森指出，早在新冠疫情前，全國出生率已持續衰退逾十年；她預期全國未來會持續看到出生率微幅下降。

隨著許多婦女延後生育時間，以及社會出現更多小家庭，全美出生率自2007年達高峰後一直維持歷史低點，去年全美婦女的總生育率(TFR)顯示，一名婦女終生平均產下1.66個嬰兒，高於2020年的1.64個嬰兒。

根據CDC死亡數據，全國去年新生兒人數比死亡人數多約19萬8000人；相較之下，2020年出生減死亡人數則為23萬人。

聯邦官員認為，去年出生率增加是因為疫情初期充滿不確定性，許多婦女延後受孕生產；撰寫CDC出生報告的人員米爾頓(Brady Hamilton)表示，這些新生兒延後問世，2021年1月以來，新生兒數持續下滑，但之後卻逐步好轉。

米爾頓指出，35歲至39歲婦女去年生產率增福5%，為各年齡層最大，可能是因為疫情持續不退，部分婦女沒辦法再等下去。

新報告數據大多依據去年發放的出生證明，根據這份新報告，依年齡層來看，青少女和25歲以下婦女的生育率再次下滑，但30初歲婦女的生育率增加3%，近40歲女性生育率增加5%，而40初歲婦女生育率也增加3%。

專家指出，疫情對部分族裔造成更大的衝擊，可能也反映在各族裔出生率上；根據新報告，西語裔和白人女性生育率分別增加1%和3%，但亞裔、非裔和原住民則分別下滑1%、3%和4%。

新生兒體型偏小或早產(少於37周)的比率增加4%至10.5%，創下2007年以來新高；相較於2020年早產兒數字稍微下降，公衛人員不確定去年早產兒比例上升的原因，不過該報告共同作者喬伊斯．馬汀(Joyce Martin)表示，年長和確診新冠肺炎的婦女較容易生下早產兒。