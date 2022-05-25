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長者染疫25%有長期後遺症 研究：腦霧、麻木恐持續逾1年

記者張聲肇╱綜合報導
研究指出，25%的65歲以上曾患新冠的人，可能有持續一年的後遺症。(Getty Images)
研究指出，25%的65歲以上曾患新冠的人，可能有持續一年的後遺症。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)公布的最新研究發現，感染過新冠病毒的年長者，四分之一有長期後遺症，65歲以下的成年人，也有五分之一有後遺症。

CDC在24日發布的每周確診與死亡報告中，把染疫痊癒後有長期後遺症的人數具體化，整體而言，38.2%感染數月後，至少出現以下一種問題，包括心臟、腎臟、腸胃問題、疼痛、疲倦、失去味覺或嗅覺、心理健康問題； 相形之下，其他人只有16%有同樣的狀況。

研究根據2020年3月到2021年11月的資料，也就是Omicron變種病毒大規模傳播之前的病例；報告指出，感染人數不斷增加，痊癒後有後遺症的人數可能也會增加。

此外，CDC也根據抗體資料，估算出自從去年冬天Omicron變種肆虐後，染疫存活率從去年12月三分之一增為近六成。

研究人員列出26種後遺症，不論年長者或低於65歲的成年人，最常見的是呼吸系統症狀和肌肉骨骼疼痛；65歲以上的長者更容易出現「神經狀況」以及其他心理問題，如情緒失調、濫用藥物。

西北大學研究人員本周提出的研究報告指出，許多「長期後遺症」病患首次感染後，有腦霧和麻木狀況，為期長達一年多。

CDC說，有些因素可能影響他們的估算，例如醫師的診療紀錄，常把染疫痊癒後病人的可能後遺症記錄下來，這樣會高估後遺症的風險。

國國家衛生研究院(NIH)計畫年底前展開藥物測試研究，看看那些藥劑可以對治新冠後遺症；譬如，染疫後服用Paxlovid是否可以降低罹患後遺症的機率，也就是說，病毒血症(viremia，病毒侵入血液)的期間越短，越不容易產生新冠後遺症。

CDC 聯邦疾病防治中心 Omicron

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