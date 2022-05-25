「密切接觸」傳猴痘病毒 拜登：有疫苗 勿需隔離

聯邦疾病防治中心(CDC )向大眾宣導猴痘 的傳播方式，強調猴痘病毒主要藉由與感染者密切接觸傳染，並不像新冠病毒能輕易通過空氣傳播。

CDC官員本周表示，猴痘主要透過持續的肢體接觸傳染，例如皮膚碰到起疹患者的皮膚；接觸沾有病毒的物品也有風險，如共用被子、衣物；猴痘也可透過呼吸道飛沫傳播，但並不像新冠病毒如此容易擴散。

猴痘患者的喉嚨、嘴巴若有病灶，病毒可能透過呼吸道飛沫傳播給長時間待在患者身邊的人，但CDC官員珍妮佛·麥奎斯頓(Jennifer McQuiston)強調病毒不容易透過這種方式傳染。

麥奎斯頓說：「猴痘不是新冠病毒，呼吸道傳染不是主要擔憂。」她舉例，九名猴痘患者搭乘長途航班從奈及利亞飛往其他國家，但飛機上沒有任何人被傳染。

CDC醫療流行病學家布魯克斯(John Brooks)指出，猴痘特有的病灶是病毒傳播的來源，病灶出現在皮膚時傳染力最強；他提醒第一線醫護人員治療猴痘患者時應該採用標準防護措施，與病患特別密切接觸時須配戴N95口罩、手套與防護袍。

拜登 總統23日訪日行程表示，他不認為美國有必要採取隔離措施防止猴痘病毒擴散，並說美國有充足的疫苗對抗猴痘疫情爆發。

比利時是第一個針對猴痘實施隔離措施的國家，要求染疫病患隔離21天。

拜登周一在東京與日本首相岸田文雄會談後，在記者會上說：「我不認為猴痘疫情會上升到如新冠肺炎般的擔憂程度，而且天花疫苗對其有效。」

研究顯示天花病毒對預防猴痘至少有85%有效度；根據CDC消息，美國有兩種已批准的天花疫苗，其中一種授權專門對抗猴痘病毒。

22日拜登對訪亞行程的隨行記者表示，猴痘是一項令人擔憂的問題，「如果擴散開的話，就會產生後果」行政官員透露拜登已經聽取猴痘相關簡報。