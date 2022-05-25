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首度承認 川普心腹康威：2020大選確實輸了

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普任內白宮資深顧問凱莉安‧康威24日出版回憶錄「事情是這樣的」(Here's the Deal)，首度承認川普2020年競選連任時敗選。(路透)
前總統川普任內白宮資深顧問凱莉安‧康威24日出版回憶錄「事情是這樣的」(Here's the Deal)，首度承認川普2020年競選連任時敗選。(路透)

前總統川普任內白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)回憶錄「事情是這樣的」(Here's the Deal)24日出版。康威是川普最倚重的心腹之一，她在新書中寫道，川普確實輸掉2020年大選，但競選團隊人員以及某些拒絕承認選舉結果的身邊人士，卻不斷灌輸川普錯誤建議。

康威在書中指出，川普募得龐大資金，競選團隊卻沒法把工作做好；競選團隊人員不但未承擔起敗選的責任，還在川普堅稱自己勝選的時候配合演出，大肆鼓舞川普。

她指出，川普競選團隊在11月3日選舉日就已失敗了，接下來的表現則是又敗了一次，沒有把殘酷現實分析讓川普了解，沒有說明各種選舉舞弊說詞根本毫無證據，「川普想要的證據，他們都無法提供，等於是沒有給予川普應有的尊重」。

自從2016年加入川普競選團隊後，康威便是川普十分倚重的重要幕僚。2021年1月6日國會暴動發生的四個月之前，康威辭去白宮資深顧問一職，理由是希望專心照顧家庭與四個孩子。

Politico新聞網站分析，直到現在，康威仍在川普核心幕僚圈裡，她除了與川普經常聯絡，還常現身川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)。如果川普決定再次參加2024年大選，康威也是可能出任競選顧問的優先名單之一。

康威在回憶錄中寫道，川普的許多支持者彷彿卡在平行宇宙，靠著自我欺騙的想法，覺得川普有辦法繼續執政，或者下台之後仍有辦法復辟。她寫道：「對川普來說，他對於輸掉2020年選舉的驚訝，可能遠遠超過贏得2016年選舉的意外。」

她寫道：「我可能是川普信賴的核心幕僚裡，第一個告訴他說這次選得並不好的那個人。」

她在書中寫道，她在50歲生日當天，見證了川普宣誓就職，相隔四年後的生日，則看著拜登宣誓就職，「其實結果可以是不一樣的」。不過，她也寫道，民主一定會繼續存在，美國也會繼續存在，她的婚姻能否繼續存在就很難說了。

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