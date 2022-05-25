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狂打拜登…前白宮發言人 獲共和黨阿州州長提名

編譯郭宣含／綜合24日電
前白宮發言人莎拉．桑德斯贏得阿肯色州共和黨州長提名。(美聯社)
前白宮發言人莎拉．桑德斯贏得阿肯色州共和黨州長提名。(美聯社)

莎拉．桑德斯(Sarah Sanders)24日贏得阿肯色州共和黨州長提名，她延續擔任前總統川普白宮發言人的風格，狂打民主黨與移民議題，順利擊敗黨內初選頭號對手、前談話廣播主持人沃什本(Doc Washburn)，並可望重走其父、該州前州長哈克比(Mike Huckabee)的從政之路。

桑德斯 開票即大幅領先

根據紐約時報統計，24日晚一開票桑德斯即大幅領先，十拿九穩贏得共和黨阿州州長初選。

桑德斯打破保守阿州募款紀錄，她的競選廣告橫掃家鄉，猛力抨擊拜登總統、媒體和其他川普斥責的目標，但不批評其他共和黨州長參選人；桑德斯策略得宜，又獲川普支持，使她順利成為共和黨最受歡迎的該州州長參選人。

桑德斯在電視廣告中表示：「我擔任州長後，會對拜登與激進左派政策說不。」

桑德斯承諾將逐步取消阿州所得稅，但她並未說明時程，也未說明要如何彌補營收虧損。

現任共和黨阿州州長哈欽森(Asa Hutchinson)因任期限制不得連任，且他有意參選2024年總統；桑德斯的兩大競爭對手、阿州副州長格里芬(Tim Griffin)和州檢察長萊絲莉‧羅勒奇(Leslie Rutledge)退選以競選其他職務後，哈欽森便宣布支持桑德斯。

桑德斯2019年離開白宮返回家鄉時，川普也公開鼓勵桑德斯競選阿州州長。

桑德斯在阿州政壇早已為人所知，她曾出現在其父的競選廣告中；她在2010年協助聯邦參議員布茲曼(John Boozman)選舉，2014年擔任聯邦參議員科頓(Tom Cotton)顧問，並在布茲曼24日黨內初選的連任廣告中露臉。

桑德斯擔任白宮發言人時屢遭記者尖銳提問，她便逐漸縮減每日電視簡報；她的信譽也備受質疑，因特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查報告中揭露，聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)遭革職後，桑德斯承認向記者不實闡述FBI探員的反應；不過她也因私下與媒體培養好關係，贏得記者尊重。

民主黨 瓊斯可望出線

民主黨24日也舉行阿州州長提名初選，由核工程師瓊斯(Chris Jones)贏得提名。根據紐時開票結果，開票逾30%的情況下，瓊斯得票率穩定保持逾70%，大贏其他參選人。

瓊斯去年展開競選活動後，以一部影片一砲而紅，其主打與桑德斯截然不同的論調；瓊斯近日在廣告中表示：「我並非出生政治世家，我爸媽教育我要關心人民。」

桑德斯 共和黨 開票

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