民主黨選區重畫優勢盡失 黨內憂期中選舉不妙

民主黨在法院一連串挫敗，使得在重畫選區初期的優勢盡失，期中選舉大敗夢魘更甚。圖為多位民主黨籍國會議員上月21日抗議佛羅里達州選區重畫結果。(美聯社)

政治網站Axios於22日指出，民主黨 在早期選區重畫取得的優勢，目前全面流失，而共和黨 在佛州等地重畫的得利不僅維持還獲鞏固，種種跡象指出，民主黨11月期中選舉的態勢不妙之極，黨內憂懼愈來愈深。

Axios表示，重畫選區時民主黨斬獲最大的某些州，都遭法院取消，包括紐約州；目前「庫克政治報告」(Cook Political Report)專家魏瑟曼(Dave Wasserman)指出，紅潮大漲，共和黨甚至可能在紐約州斬獲11席聯邦眾議員 席位。

紐約州選區重畫，讓民主黨重量級人士，例如眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)及監督委員會主席梅隆尼(Carolyn Maloney)得在同一選區初選捉對廝殺。而共和黨在佛州選區重畫大有斬獲，可望多拿四席。

這次期中選舉本就不利於民主黨，本屆國會只擁有最微弱多數，拜登總統的施政滿意度低到叫人垂頭喪氣，另歷史趨勢本就有利於在野黨。

紐約、馬里蘭、伊利諾等州選區重畫，加上在阿拉巴馬、俄亥俄及賓州，法院判決的選區重畫有利於民主黨，本該讓民主黨額手稱慶；但這份好心情刻在瓦解中，魏瑟曼指出，民主黨最近三個月在法院的一連串挫敗，讓該黨鼻青臉腫。

民主黨原先的盤算，本可以讓該黨在紐約州由共和黨把持的八席奪下半數，讓紐約州民主黨團由19席增到22席；但眾院民主黨團選戰軍師、眾議員馬隆尼(Sean Maloney)決定改選區參選，雖然他家在該選區沒錯，但選區目前是菜鳥眾議員瓊斯(Mondaire Jones)的；馬隆尼的決定讓黨團內很多人氣憤不已。

選情出現轉折，瓊斯為避免初選內鬥，改到另個重畫選區參選，將面臨前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)等人。

在馬里蘭州，原先重畫的選區本來會讓該州共和黨唯一聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)岌岌可危，但目前遭州法院廢棄，哈里斯可望平安無事；但同州民主黨眾議員特羅(David Trone)的選區就廝殺激烈。

另外在威斯康辛州，民主黨籍的州長艾佛斯(Tony Evers)雖設法否決共和黨在該州提出的選區圖，但艾佛斯所提、經法院批准的選區圖依然有利於共和黨。

在維吉尼亞與科羅拉多兩州，民主黨本來可以藉選區重畫而撈到好處，但兩州都設立獨立的選區重畫委員會，專注讓兩黨都有得拚。但紅州如佛州、堪薩斯及俄亥俄，共和黨重畫的選區太平無事。