喬州決裂 川普：不擔心潘斯2024選總統

川普和潘斯在喬治亞州長選舉中決裂，兩人在喬州初選中分別支持不同的黨內參選人。(美聯社)

前總統川普 24日受訪時表示，他不擔心前副總統潘斯2024年競選總統，成為與自己的競爭對手；此外，呼籲佛羅里達州長德桑提斯 (Ron DeSantis)參選總統的動作已經展開，一個新成立的政治委員會在聚集支持力量，以敦促他參選。

川普對福斯新聞(Fox News)節目說：「人們對潘斯非常失望，如果他競選，我不認為是個問題。我在共和黨 有98%的支持率，領先優勢巨大。」

川普和潘斯在喬治亞州長選舉中決裂，兩人在喬州24日的初選中分別支持不同的黨內參選人，潘斯力挺被川普公開批評的現任州長坎普(Brian Kemp)，川普則支持挑戰坎普的前聯邦參議員普度(David Perdue)。川普的發言人說，潘斯的影響力已消失，但仍在竭力追逐。

川普在受訪中批評坎普時稱：「他在選舉誠信上表現極差。」川普指的是2020年大選中拜登在喬州獲勝，但川普認為是自己勝選，要求喬州重新計票，但坎普不予理會。川普說：「大量證據顯示有必要重新計票，但包括福斯新聞在內的媒體卻沒有多談。」

在福斯新聞主播表示「共和黨人需要向前看，而不是回到混亂的過去」時，川普說：「許多共和黨人不同意這點，他們對2020年的大選結果非常沮喪，感到憤怒。」

呼籲德桑提斯參選總統的政治委員會負責人，是前總統雷根1984年參選期間的競選團隊主席羅林斯(Ed Rollins)和保守派律師麗蓮·羅德里格茲-巴茲(Lilian Rodriguez-Baz)，但委員會與德桑提斯本人無關。

德桑提斯陣營 動作頻頻

名為「為德桑提斯做好準備」的政治委員會避免批評川普，認為川普沒有宣布參選，因此要爭取更多支持者團結在德桑提斯的周圍。

羅林斯聲明說：「川普時代很輝煌，但他現在沒有參選，我們必須推舉出新領袖，必須為德桑提斯做好參選準備。」

委員會在網路發起請願並推出廣告，呼籲支持者簽名支持德桑提斯的同時，還要求聯邦選舉委員會同意，一旦德桑提斯宣布參選，應允許將委員會的支持者名單分享給德桑提斯。

政治委員會的羅德里格茲-巴茲表示，他們並不關心川普是否競選，「我們想告訴關心川普參選的人，放眼目前的共和黨政治人物，德桑提斯可能是最佳人選」。