天天漲…加州油價已超聯邦最低時薪

加州汽油價格全美最高。(路透)

全美各地開車族幾乎每天都為又破新高的汽油價 格感到咋舌，但某些地區油價上漲壓力特別大。如今加州幾處加油站 每加侖汽油的價格，已經超過聯邦最低工資的時薪7.25元。華爾街分析師雅迪尼(Edward Yardeni)指出，受到高油價影響，現在一般美國家庭汽油開銷每年約要4800元，相較之下，一年之前則為2800元。

白宮資深官員對福斯商業網(FOX Business)指出，為了降低油價壓力，拜登政府準備釋出東北家庭供暖用油儲備(Northeast Home Heating Oil Reserve，NEHHOR)柴油戰備儲油；官員說，釋出柴油儲備或許無法達到降低油價的效果，但可讓某些地點避免陷入無油可用的危機。

油價追蹤機構GasBuddy石油及天然氣價格專家狄韓恩(Patrick De Haan)說，目前美國有九個加油站每加侖汽油價格已超過聯邦最低工資時薪7.25元，所有地點都位於加州；其中洛杉磯阿拉米達北街(N. Alameda St)901號的雪佛龍(Chevron)加油站，每加侖汽油價格為7.83元，利維寧(Lee Vining)395號公路51557號的雪佛龍加油站，每加侖汽油價格為7.39元。

加州汽油價格全美最高。(Getty Images)

加州最低時薪為14元，勞工若要以每加侖超過7.25元的價格購買汽油，荷包損失頗重。

美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)指出，加州駕駛人購買汽油的價格，比全美其他州都來得昂貴，背後原因包括加州汽油稅較高，稅收則是州政府推動基礎建設等計畫的資金來源；柏克萊加州大學 (University of California, Berkeley)經濟學者波倫斯坦(Severin Borenstein)說，其他因素還有「神秘的汽油額外收費」，也就是複雜難解的收費增加。

國殤日(Memorial Day)長周末即將來臨，美國油價依然維持在歷史新高。國殤日向來被視為夏季的起點，數百萬民眾則趁著長周末出外旅遊或探視親友。美國汽車協會指出，雖然油價不停上漲，絕大多數民眾仍然選擇開車出門，估計國殤紀念日長周末將有3900萬民眾開車出遊離家至少50哩，比去年同期增加約8%，當時汽油平均價格為每加侖3元。