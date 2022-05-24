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神秘兒童肝炎病源是腺病毒？眾多疑點仍難解

記者張聲肇／綜合報導
全球專家努力查明數百起神秘兒童肝炎病源。圖為CDC總部。（路透）
全球專家努力查明數百起神秘兒童肝炎病源。圖為CDC總部。（路透）

全球專家努力查明數百起神秘兒童肝炎病源，初步發現，是肚子裡面的腺病毒作怪，也有可能免疫反應出錯。

腺病毒是在發病兒童胃裡驗出，而不是從出問題的肝臟發現，法國蒙沛利葉分子基因學研究所病毒研究員克瑞莫Eric Kremer)說，目前醫學界針對兒童神秘肝炎的發現，「很多事情很沒道理。」

十幾國公衛官員紛紛在問：是不是肚裡41型腺病毒突然增加，導致兒童肝炎？會不會避疫在家時間久了，降低了兒童對某些病毒的抵抗力？或是腺病毒的變種作祟？還是目前還不知道的細菌、藥物或毒素有以致之？

公衛界也在懷疑，是不是因為感染過新冠病毒，導致兒童免疫系統反應錯亂，其他病毒來襲，造成肝炎？

美國疾病防治中心(CDC)和各國專家都在努力找尋、釐清病源。CDC說，美國目前病例不算太多，約有180個疑似病例，多數已住院，其中15人須換肝，6人已病亡。全球20多國共有幾百例，其中英國和美國最多。

患者主要症狀包括發燒、疲倦、沒食慾、嘔吐、反胃、肚疼、尿色濃、便色淡、關節痛和黃疸。

醫界已為這神秘肝炎頭疼了好幾個月，但是明顯爆發是上個月的事，到底何故，醫生和專家都百思不解。

傳統兒童肝炎不外乎A、B、C、D、E型肝炎病毒造成，這批病童肝裡卻驗不出這些病毒，由發病地點分布看，也看不出共同的接觸物，是致病原因。唯一共同點就是找出41型腺病毒。

美國病例中，過半測出腺病毒陽性反應，但病毒株又有不同。少數病例多次檢測，每次都出現41型腺病毒。CDC傳染病部門副主管巴特勒(Jay Butler)說，這也只說明41型腺病毒扮演某角色，確切情況仍不明。

許多腺病毒症與一般感冒症狀如無異，如發燒、喉嚨痛、眼睛發紅。41型腺病毒會觸發腸胃發炎等問題，過去，也曾發現與兒童肝炎有關連，但主要是免疫系統較弱的兒童才會。

倫敦帝國學院兒童免疫學家布若丁(Petter Brodin)認為，可能是新冠病毒分子躲在胃腸某一角落，和腺病毒聯合攪亂免疫反應，破壞肝臟。

CDC 檢測 醫學

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