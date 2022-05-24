WHO：猴痘主要在男男性愛間傳播 但任何人都可能感染

世界衛生組織警告，雖然猴痘主要是在男男性愛間傳播，但任何人都可能感染。圖為試管裝著的猴痘病毒。(路透)

世界衛生組織(WHO )官員23日表示，北美與歐洲近期的猴痘疫情 主要在男男性行為者間傳播，目前在至少12國發現約200個確診與疑似病例。

上周猴痘疫情迅速在歐洲、北美蔓延，隨著更多醫師留意病情跡象與症狀，預計疫情傳播會更廣泛。

英國10天前向WHO通報兩個確診病例與一個疑似病例，WHO表示這是今年首度在非洲以外的地區發現病例，過去40年猴痘病毒在非洲普遍以低盛行率傳播。

WHO負責天花研究的蘿莎蒙德．路易斯(Rosamund Lewis)博士日前表示：「過去五年我們在歐洲發現少數病例，案例都是旅客，但這是我們第一次看到許多國家同時出現未到過非洲病毒流行區域的案例。」

歐洲國家已經出現數十個確診病例，成為歐洲有史以來規模最大的猴痘疫情；目前美國、加拿大至少各有5個確診或疑似病例；比利時剛下令猴痘病例須強制隔離21天。

WHO周末已在線上召開緊急會議，本周將舉行第二次全球會議討論猴痘疫情。

WHO官員表示，雖然猴痘病毒本身並非性傳播感染(STI)，但最近的猴痘疫情大部分出現在曾與同性發生性關係的男性間，不過官員強調「任何人」都有可能感染猴痘。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，猴痘病毒主要透過密切接觸染上病毒的患者、動物或物品傳播，從損傷皮膚、呼吸道、眼口鼻進入體內；雖然人傳人也能透過飛沫傳播，但需要長期面對面接觸，因為飛沫散布的距離不會太遠。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)23日接受CNBC訪問表示：「這個病毒在人類宿主體外非常穩定，所以可以在毯子或其他類似物品上存活。」他預計接下來幾周美國會出現更多確診病例。

根據CDC的資訊，猴痘病毒與天花同為正痘病毒屬(Orthopoxvirus)，但猴痘症狀較輕微，然而根據在非洲的觀察，猴痘可導致十分之一的感染者死亡。

WHO官員指出，根據在非洲的觀察研究，天花疫苗對預防猴痘的有效性約85%，但疫苗尚無法廣泛取得，因此為有最高風險的人群保留疫苗相當重要；WHO表示將與疫苗生產商合作，看是否能提升產量。