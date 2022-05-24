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猴痘蔓延 猶他州、華盛頓州也出現疑似病例

編譯郭宣含／綜合23日電
全球科學家正全力研究猴痘病毒，圖為德國軍方的微生物研究所正在分析病毒。(路透)
全球科學家正全力研究猴痘病毒，圖為德國軍方的微生物研究所正在分析病毒。(路透)

全美目前已有五州出現猴痘確診和疑似病例，猶他州23日回報兩人從疫區回國後出現症狀，目前正在隔離，華盛頓州同日也回報一起疑似病例；拜登總統23日在東京緩和前一天的說法，稱猴痘不如新冠病毒讓人憂心，但仍須警慎，同時聯邦疾病防治中心(CDC)宣布將釋出逾1000劑Jynneos猴痘疫苗

猶他州是第四個出現疑似猴痘病例的州，23日通報鹽湖郡(Salt Lake County)同住的兩名成人近日返國，隨即出現猴痘症狀，兩人隔離中，無進一步擴散風險。

華州公衛官員23日也表示，正在調查西雅圖金恩郡(King County)首例猴痘推定確診的男性病例；郡公共衛生官杜欽(Jeff Duchin)23日表示，該名男子近期曾至有猴痘病例的國家，但拒絕提供進一步資訊。

杜欽指出，目前並無爆發之虞，也無高風險接觸，目前不到12人接觸該名男子且均已獲掌握。

杜欽指出，雖然過去猴痘爆發事件中，鮮少有人與人間的傳播，但目前國際爆發案例中，似乎逐漸常見，令人擔心。

至今麻州、紐約、猶他、佛州和華州等五州已傳出猴痘確診和疑似病例。

拜登23日表示，他認為猴痘爆發的風險不如新冠肺炎大流行病，企圖緩和他前一日稱猴痘「讓人憂心」並呼籲民眾保持警戒的說法。

「我們過去也出現過大量猴痘病例，我們有相對應的疫苗。」拜登表示：「我認為，猴痘不會跟新冠病毒一樣讓人憂心。」不過他提醒，民眾仍應謹慎。

CDC23日宣布，公衛官員準備從國有庫存中釋出逾1000劑Jynneos猴痘疫苗；美國2019年批准這批疫苗，且預計未來幾周會加速庫存量。

Jynneos猴痘疫苗由丹麥疫苗製造商Bavarian Nordic A/S生產，用來對抗天花和猴痘，適用於18歲以上的高風險成人。

CDC官員麥奎斯頓(Jennifer McQuiston)表示，目前CDC盼擴大發放疫苗給適合對象，包括已知的猴痘病患、健康照護人員、密切接觸者和重症高風險族群。

猴痘 疫苗 CDC

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