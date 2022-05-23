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喬州共和黨初選前夕 坎普、沃克催票 民調都獲過半支持

編譯盧炯燊／綜合22日電
喬州現任州長坎普(左)尋求連任，遭到川普抵制。參加共喬州和黨參議員初選的華克(右)，捲土重來。(美聯社)
喬州現任州長坎普(左)尋求連任，遭到川普抵制。參加共喬州和黨參議員初選的華克(右)，捲土重來。(美聯社)

喬治亞州共和黨初選定24日舉行，目前聲勢領先的候選人，包括爭取連任的州長坎普(Brian Kemp)，以及角逐聯邦參議員，並獲前總統川普背書的前美式足球明星沃克(Herschel Walker)，都把握投票前的最後機會向選民拉票。

民調顯示，坎普及沃克均獲過半數選民的支持，有望代表共和黨分別角逐州長及聯邦參議員。

坎普21日在家鄉附近的沃特金斯維爾(Watkinsville)舉行造勢集會，內布拉斯加州州長芮基茲(Pete Ricketts)現身支持他。

非裔的沃克21日也在哥倫布斯市(Columbus)舉行集會，儘管不少人及媒體挖他的黑歷史，包括威脅前妻的性命、跨大商業紀錄、謊稱從喬治亞大學畢業等，但他的支持度有增無減；沃克的對手包括喬州農業專員布萊克(Gary Black)及前銀行家薩德勒(Latham Saddler)。

坎普的黨內頭號對手是曾獲川普支持的前聯邦參議員普度(David Perdue)，他也在喬州北部的聯合郡(Union County)與共和黨選民見面爭取支持。

坎普因為拒絕反對2020年大選結果而遭川普連續多個月攻擊，若他勝出初選，將是對川普最好的還擊。

芮基茲同樣拒絕支持川普的大選舞弊之說，他5月10日在內州舉行的共和黨初選中擊敗川普支持的赫伯斯特(Charles Herbster)，這次現身支持坎普可說是一種打臉川普。

儘管與川普存在分歧，但芮基茲聲稱黨內初選出現爭議並不罕見。他說支持川普不少政策，但同樣支持坎普，因此出現對立的局面。

不過坎普與芮基茲在造勢集會發言時，並沒有提及普度，而是集中攻擊在民主黨初選中勝出的非裔史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)；然而，一些支持川普的共和黨人已揚言，決不會投票給坎普，這無疑將讓艾布蘭得益。

川普背書的喬州前參議員普度，初選挑戰州長坎普，民調大幅落後。(美聯社)
川普背書的喬州前參議員普度，初選挑戰州長坎普，民調大幅落後。(美聯社)

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