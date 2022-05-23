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明尼蘇達特別初選 共和黨挺川選將對決2對手

編譯孫梁╱綜合22日電

明尼蘇達州南部第一國會選區24日將舉行特別初選，以選出參加8月9日特別普選的候選人，勝者將接續今年2月死於癌症的共和黨國會眾議員哈格多恩(Jim Hagedorn)遺留的任期直至年底，明年該席位的人選將由11月的期中選舉決定。

特別初選的參選人包括哈格多恩的遺孀珍妮佛·卡納漢(Jennifer Carnahan)，她的兩個主要對手是州眾議員曼森(Jeremy Munson)和前州眾議員芬斯塔德(Brad Finstad)。卡納漢攻擊兩人是「共和黨建制派和華盛頓沼澤」的俘虜，稱她的丈夫去世前曾明確表示，不希望曼森取代他的席位。

哈格多恩是前總統川普的堅定支持者，但川普尚未為任何參選人背書，不過卡納漢已公開尋求川粉的支持，她的競選網頁貼滿自己和丈夫與川普的合影及視頻，以及她出席川普2020年競選集會的照片；卡納漢表示，她是川普傳奇的最佳繼承人。

曼森是明州極右翼的先驅，率領極右派與州眾議會的共和黨團分道揚鑣。他稱自己是真正的保守派，竭力爭取全國知名的國會強硬派為他背書，包括聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)和保羅(Rand Paul)。曼森的競選網站也有他出席川普集會的照片。

曼森上月在選區共和黨的會議上得到55%的支持，但未達到60%的門檻。明州共和黨沒有為特別初選的任何參選人背書。

芬斯塔德得到明州多位共和黨重要人物的支持，芬斯塔德還特別提醒選民說，他在川普時代是聯邦農業部鄉村發展計畫的明州主任；但卡納漢批評芬斯塔德給反川普的推文點讚，是軟弱的共和黨建制派，從未真正支持過川普。

川普 共和黨 明州

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