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無人越過50%門檻 阿州共和黨參議員初選3人纏鬥

編譯洪毅／綜合22日電
聯邦眾議員布魯克斯(右)，前阿拉巴馬商會主席凱蒂‧布瑞特(左)。(Getty Images)
聯邦眾議員布魯克斯(右)，前阿拉巴馬商會主席凱蒂‧布瑞特(左)。(Getty Images)

阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員謝爾比(Richard Shelby)宣布退休、今年不尋求連任後，各路人馬紛紛試圖角逐這共和黨占優勢的席次；目前共和黨內初選中，有三人聲勢最旺，但是恐怕都難取得絕對多數，讓這場初選可能變得曠日廢時，也可能變得更加唇槍舌戰。

目前聲勢最旺的三名爭奪者為：現任聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)、前阿拉巴馬商會主席凱蒂‧布瑞特(Katie Britt)、曾在索馬利亞駕駛黑鷹直升機被俘的杜蘭特(Mike Durant)。

初選將在24日舉行，但鑒於三人聲勢差距不遠，很可能無人越過50%門檻，而讓初選選戰繼續拖到6月21日，三人也因此而競爭激烈。

目前布魯克斯民調最高，曾經因為支持推翻2020年大選的行動而得到前總統川普背書，但是此後關係惡化，布魯克斯曾說川普要他「非法地」撤廢選舉，川普也批評布魯克斯放下過去的選舉、展望未來的說法，指責其「覺醒」而在今年3月撤回背書。

儘管布瑞特曾經擔任過謝爾比的幕僚長，但是在競選中試圖淡化她的華府資歷，目的是向選民展現她「阿拉巴馬州優先」的形象。

至於杜蘭特更是向選民強調自己遠離政治紅塵，說：「民眾厭倦政客，民眾想要政治局外人，而我，就不是個政客。」杜蘭特也強調自己的軍事資歷，表示自己跟華府那些談論國防時「根本不知道他們在說什麼的人」不一樣。

布瑞特與杜蘭特都有意向川普尋求支持，不過川普目前還沒為這場初選做出背書；事實上，川普素來輕視曾遭俘虜過的軍人，例如已故的前聯邦參議員馬侃(John McCain)。

在索馬利亞駕駛黑鷹直升機被俘的退伍軍人杜蘭特。(美聯社)
在索馬利亞駕駛黑鷹直升機被俘的退伍軍人杜蘭特。(美聯社)

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