批美印太戰略企圖 王毅：必然失敗

拜登總統(前排右一)22日搭乘空軍一號專機抵達日本橫田美軍空軍基地，日本外相林芳正與美國駐日大使伊曼紐(前排右二、右三)到場接機。(Getty Images)

中國國務委員兼外長王毅 22日與巴基斯坦外長比拉瓦爾在會談後舉行聯合記者會，王毅表示，美國印太戰略企圖搞亂亞太地區，必然是一個失敗的戰略。

至於美國的印太經濟架構，王毅說，若是用來製造分裂對抗，中國將反對。

觀察者網報導，王毅表示，美國的印太戰略打著自由開放旗號，卻熱衷於拉幫結夥搞「小圈子」，目的是企圖圍堵中國，讓亞太國家充當美國霸權的馬前卒。尤其危險的是，美方撕去偽裝，挑動並大打「台灣牌」、「南海牌」，試圖把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂。

對美國總統拜登 將宣布啟動的「印太經濟架構」，王毅表示，中國樂見有利於加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀。中方認為，評價的標準應當是「三個應該和三個不應該」。

王毅說，一是應該推進自由貿易，不應該搞變相保護主義。二是應該有助於世界經濟復甦，不應該破壞產業鏈穩定。三是應該促進開放合作，不應該製造地緣對抗。

他說，如果印太經濟架構成為美國維護經濟霸權的政治工具，刻意把特定國家排除在外，這條路就走歪了。他表示，企圖把亞太陣營化、北約 化、冷戰化的各種陰謀，都不可能得逞。