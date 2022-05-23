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美宣布印太經濟架構 亞洲冷淡…因缺降低關稅等誘因

編譯李京倫／綜合報導
美國牽頭建立「印太經濟架構」剛剛起步，東南亞國家還未積極棒場。圖為拜登總統12日特邀東協(盟)國家領袖在華府舉行美國與東協的特別峰會。(美聯社)
美國牽頭建立「印太經濟架構」剛剛起步，東南亞國家還未積極棒場。圖為拜登總統12日特邀東協(盟)國家領袖在華府舉行美國與東協的特別峰會。(美聯社)

拜登總統22日下午抵達日本展開亞洲行第二站，23日與日相岸田文雄與日皇德仁見面，宣布啟動美國新倡議的「印太經濟架構」(IPEF)，24日在東京舉行「四方安全對話」(QUAD)峰會，美國、日本、印度和澳洲領袖將齊聚一堂。日本學者表示，拜登與岸田會面後發表的聯合文件，可能對台灣議題深入著墨。

拜登與岸田將舉行兩人首次面對面高峰會，料將討論日本為了應對中國崛起，擴充自衛隊實力和可及範圍的計畫。中央社報導，針對俄羅斯侵略烏克蘭、中國霸權主義行動等國際局勢，拜登這次訪日有意再度確認「擴大嚇阻」。美日一致認為，世界上不論何處，絕對不能容忍片面改變現狀的行為，美日將加強嚇阻力與應對力。

東京大學副教授佐橋亮在日本放送協會(NHK)政論節目「日曜討論」上指出，美韓之間要擴大嚇阻力，主要是針對北韓，而美日之間很明顯的，焦點就是在台灣議題。他表示，媒體報導，23日美日高峰會後的聯合文件，有關台灣議題將寫得相當深入。

23日下午，拜登料將公布參與IPEF的國家名單。IPEF是貿易協定，讓美國與亞洲重要經濟體在諸多議題上更緊密合作，包括供應鏈、潔淨能源、數位貿易、反貪等，但不太可能包含有約束力的承諾和印太地區渴望的美國市場准入，因此亞洲國家和貿易專家反應冷淡。

拜登總統結束在韓國的三天訪問，22日乘坐專機抵達位於東京的駐日美軍橫田基地。這是...
拜登總統結束在韓國的三天訪問，22日乘坐專機抵達位於東京的駐日美軍橫田基地。這是拜登就任後首次訪日，23日將與日本首相岸田文雄在東京都內會談。左一為美駐日大使伊曼紐，左二為日本外相林芳正。(Getty Images)

路透報導，消息人士說，白宮希望IPEF啟動儀式就意味志同道合國家正式展開協商，不過日本希望盡可能讓更多東南亞國家加入。

因此，23日的儀式可能僅意味各國同意展開談判，而不是談判開始。會親自出席儀式的包括拜登、岸田與印度總理莫迪，其他領袖則線上參與。

日本財務省一名官員說，許多東南亞國家不想加入IPEF，因為缺乏降低關稅等實際誘因，「這不是冷漠而是務實的決定，也許因為它的內容不是多重要」。不過，一名亞洲外交官說，東協十國中至少半數會參加啟動儀式。

華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)貿易專家古德曼說：「白宮似乎決定讓啟動儀式更像一場大拜拜，邀請所有國家參與，但真正的工作23日上午才開始。拜登政府如果想讓各國留下來，終究要給出更實在的好處。」

另外，金融時報根據美國官員消息報導，QUAD將在24日東京峰會上，宣布遏制印太地區非法捕魚的海事倡議，這是QUAD反制中國在印太活動的最新措施，將利用衛星技術，連接新加坡、印度和太平洋的監控中心，建立從印度洋、東南亞到南太平洋的非法捕魚追蹤系統。美國官員說，印太地區非法捕魚活動中，中國占九成五。

白宮國安顧問蘇利文22日表示，新成立的印太經濟架構，不包括台灣。(美聯社)
白宮國安顧問蘇利文22日表示，新成立的印太經濟架構，不包括台灣。(美聯社)

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