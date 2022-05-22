遏制北韓 拜登宣示美韓擴大軍演 必要時部署核武

南韓總統尹錫悅(左)21日偕同拜登總統(右)出席國宴。(Getty Images)

拜登 總統21日在首爾與南韓 總統尹錫悅舉行峰會，宣示建立「全球全面戰略同盟關係」，未來將加強合作，應對北韓 威嚇，擴大聯合軍演，必要時美方會在南韓部署包括核武在內的戰略武器。拜登稱不排除見北韓領導人金正恩，端視對方誠意及是否有心去核而定。聯合聲明也呼籲，維護台海的和平與穩定，是印太區域安全與繁榮的基本要素，以及在南海的航行自由。

中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明透過推特表示：「拜登總統此次亞洲之行並非與中國搞對抗。希望美方言行一致，同地區國家一道共商亞太團結合作之計，而不是密謀分裂對抗之策」。

美韓宣示建立「全球全面戰略同盟關係」，應對北韓威嚇，擴大聯合軍演，必要時美方會在南韓部署包括核武在內的戰略武器。圖為在南、北韓邊境，兩國哨卡近在咫尺。(美聯社)

拜登在峰會開始前表示，美韓70年的同盟關係是兩國安全的基石，對於遏阻以武力改變邊境現狀、抑制北韓野心及維持自由開放的印太地區亦有強大作用。隨後，美韓在峰會達成共識，未來將擴大舉行韓美聯合軍演。美國承諾部署戰略武器，包括長程轟炸機、彈道飛彈潛艦或航艦。拜登稱若有必要，甚至會部署核武。

會後發表的共同宣言中提到，美韓同意重啟擴大遏制戰略協議體(Extended Deterrence Strategy and Consultation Group，EDSCG)；EDSCG是美韓政府高層之間就擴大對北韓遏制力的協商會議。

拜登這趟亞洲行主要訪問韓、日，除了出席「四方安全對話」(QUAD)峰會，也將宣布成立「印太經濟架構」(IPEF)。尹錫悅說，印太地區對南韓及美國而言都是相當重要的地區，將攜手建立以規範為基石的印太地區秩序，「第一步就是參與IPEF」。

美韓宣示建立「全球全面戰略同盟關係」，應對北韓威嚇，擴大聯合軍演，必要時美方會在南韓部署包括核武在內的戰略武器，但南韓部分民眾當天在首爾示威，反對軍演。(Getty Images)

拜登20日一抵達南韓就訪問三星電子的半導體廠區，專家認為與印太經濟架構有關，因為美國意在打造一個帶有「反中同盟」性質的經濟合作機制。

文在寅政府時期總統府經濟顧問、首爾大學國際研究生院教授金顯哲表示：「美國準備重建一個把中國排除在外的全球供應鏈」。但南韓總統府經濟安保秘書王允鐘澄清，美韓領導人發表的聯合聲明中，沒有涉及將中國從供應鏈中排除的內容。

峰會後的聯合記者會上，拜登和尹錫悅皆表示，對北韓外交持開放態度，拜登說：「有關我是否願意見北韓領導人，這取決於他是否有誠意，以及是否認真以對」。

北韓自12日爆發大規模新冠疫情，拜登說，美方主動向北韓提議可捐贈新冠疫苗，但平壤當局沒有回應。

拜登預定22日拜訪現代汽車，與現代集團共同宣布在美國喬治亞州斥資55億4000萬美元興建電動車與電池工廠；他還將視察烏山基地的駐韓美軍，當天稍晚飛往日本東京。23日行程包括會見日皇德仁，與日本首相岸田文雄舉行雙邊峰會，重頭戲是拜登宣布成立IPEF，尹錫悅將透過視訊呼應。