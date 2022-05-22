應對北韓 川普忙握手作秀 拜登軟硬兼施尋求漸進加分

訪問南韓的拜登總統表示，不指望收到北韓領袖金正恩的「情書」。圖為南韓總統尹錫悅(右)21日與拜登(左)會談後，共同出席記者會。(Getty Images)

刻在南韓 訪問的拜登 總統21日表示，不指望收到北韓 領袖金正恩的「情書」，連美方表示願出於人道關懷援助新冠疫苗給北韓都得不到回應，他對與金正恩握手也不感興趣；凡此種種均為凸顯拜登對北韓的外交政策，與前任總統川普的作秀風格大異其趣。

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登政府目前專注與南韓共同展現團結與軍力，對北韓採「務實、目標明確的做法」，透過維持外交接觸，尋求漸進加分，往朝鮮半島去核化發展；這代表以前川普熱中的與金正恩高調辦峰會、握手合照、一切抬舉金正恩的外交行動，現任政府都已喊停。

拜登主政後，金正恩再次於國際舞台陷入孤立，無法風風光光地與美國總統握手，所以擺姿態要趁拜登還在東北亞參訪時，發射洲際彈道飛彈或試爆核武，搏得全球媒體關注；國務卿布林肯表示，北韓若真趁拜登訪問而那樣做，美方將因此調整在該地區的軍事姿態。

北韓新冠疫情大爆發，觀察家認為這可能替北韓打開小小窗口，外交上就算不能與美國、至少也能與南韓有所接觸。

美方官員指出，北韓鮮少與美國或其他國家外交接觸，才導致目前新冠疫情嚴峻，只能封城因應，得不到外界援助；美方正密切觀察跡象，看平壤當局是否願接受南韓或國際協助，對抗當前疫情肆虐。

高層表示，之前就向北韓表示，願與平壤商談，幫忙新冠疫情紓困，但沒得到直接回應；平壤也還沒回應南韓新總統尹錫悅上任後提議的疫情援助。

美方外交管道試圖與北韓接觸得不到回應，拜登總統趁訪問南韓，與南韓總統尹錫悅聯合宣布，有意擴大兩國聯合軍事演習，提振美國與亞洲盟邦軍事合作重大的組件：美軍與南韓協力，而那是川普任內試圖終結的事。

川普培養自己與金正恩的私交，還懷疑美軍駐守在朝鮮半島的必要性，另對南韓出口美國貨品祭出苛刻關稅，平添首爾及亞洲盟邦的疑慮，認為美國不再致力於東亞安全。

相形之下，拜登採取較為傳統的對兩韓政策，受到他本周擬造訪國家的歡迎；朝鮮事務專家指出，拜登造訪東亞，以盟邦聽得懂的言語談論邦誼，顯然讓盟國都鬆了口氣。