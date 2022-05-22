參聯會主席：未來戰爭型態改變 美軍應盡快實現現代化

參謀首長聯席會議主席密利(右)21日在西點軍校畢業典禮致詞指出，科技發展將使未來戰爭型態改變，美國須適應挑戰。(Getty Images)

參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)上將21日出席西點軍校 畢業典禮，他在致詞中表示，過去70年來，美國在軍事上享有的優勢正在迅速消失，在戰爭、太空 、網絡、海上、空中及陸地的各個領域都面臨挑戰；他也指出，未來的戰爭與今天的戰爭大不相同，因此美國軍隊必須為未來的戰爭做好準備。

作為軍方最高級別官員的密利，對畢業學員表示，大國之間發生重大國際衝突的可能性正在增加，而不是減少；他說，美國不再是無可匹敵的全球大國，相反，它在歐洲正受到俄羅斯侵略的考驗，在亞洲受到中國經濟和軍事增長以及北韓核和導彈威脅的考驗，在中東和非洲受到恐怖分子製造動蕩的考驗。

密利將未來的戰爭與現在的俄烏戰爭作對比，指出未來的戰爭將非常複雜，敵人難以捉摸，城市戰爭需要遠程精准武器及最新的先進技術。

他預言在未來25到30年裡，戰爭的基本性質及武器會不斷變化，為了應對全球衝突並取勝，美國軍方再不能拘泥於陳舊的概念及武器，而是必須盡快實現軍隊及裝備現代化。

他說，即將畢業的軍官們必須改變美軍的思維、訓練及作戰方式。

他以1918年10月至11月，在第一次世界大戰的默茲-阿戈訥戰役(Battle of the Meuse-Argonne)中，六個星期內就有2萬6000名美軍陣亡；以及1944年夏天從諾曼底海灘登陸到解放巴黎的八個星期裡，同樣有2萬6000名美軍犧牲為例，強調未能阻止大國之間爆發戰爭會出現的後果。

他表示，1944年夏天，二次大戰最激烈期間就有5萬8000名美國人捐軀，這正是大國戰爭的人力成本，是一個「屠夫的帳單」。

因此密利向畢業學員說，作為未來陸軍的領導人，將會使用機器人坦克、艦船及戰機作戰，並依賴人工智能、合成燃料、3-D製造及人類工程，並要負起維護和平、防止大國戰爭爆發的重任和責任。

密利最後引用歌手巴布狄倫(Bob Dylan)的一首歌曲歌詞作結︰「當我們坐在西點軍校的平原上時，可以看到風暴旗幟在風中飄揚，可以聽到遠處響亮的雷聲，大雨就要下了。」