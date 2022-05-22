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拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

控制局勢 拜登訪亞洲 末日專機、航母林肯號同時抵日

編譯中心／綜合21日電
拜登總統訪問南韓、日本之際，美國核動力航空母艦「林肯號」21日首度停靠位於日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。(路透)
拜登總統訪問南韓、日本之際，美國核動力航空母艦「林肯號」21日首度停靠位於日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。(路透)

拜登總統上任後首度亞洲行訪問南韓日本，適值俄烏戰爭正在進行，亞洲形勢也頗為緊張之際，白宮的安全警戒部署十分周密，有「末日專機」之稱的美國空中指揮機E-4B也於20日飛抵位於日本沖繩的美軍基地。美國核動力航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)21日也首度停靠位於日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地。

據日本放送協會(NHK)報導，E-4B是美國在因應國家緊急事態時可從上空指揮的特殊飛機。20日下午近4時這架飛機飛抵沖繩美軍嘉手納基地。一般認為，E-4B應該是為了配合拜登抵達南韓訪問才飛抵沖繩。

E4-B由波音747-200客機型改造，添加多種通訊電子設備，可運用為「國家空中指揮中心」。在核戰、大規模災害發生，導致軍方指揮機能喪失的緊急事態之際，總統可運用E-4B從上空指揮全球的美軍，因此這種飛機被稱為「末日專機」。

琉球新報報導，E-4B是為因應緊急事態，伴飛美國總統專機「空軍一號」的飛機。上一次E-4B飛抵沖繩美軍嘉手納基地為2019年5月。

拜登預定24日在東京參加美日印澳「四方安全對話」(Quad)峰會。東京都警方動員約1萬8000警力加強維安。

另據日本共同社報導，以橫須賀基地為母港的美軍核動力航空母艦雷根號(USS Ronald Reagan)去年11月至本月完成定期整備作業後，20日出港展開長期航海。

美國海軍表示，林肯號靠港橫須賀基地的目的是補給並讓艦上人員休息，預計短期內會出港。

報導說，林肯號以加州聖地牙哥基地為母港，今年以來在東海、日本海等地活動。在雷根號所在的第七艦隊管轄的印太地區有兩艘美軍航艦的情況持續存在，這可能是考慮到須因應北韓、中國以及對烏克蘭發動戰爭的俄羅斯。

林肯號停靠橫須賀基地是繼去年8月核動力航空母艦卡爾文森號(USS Carl Vinson)，連續兩年非以橫須賀為母港的美軍航艦停靠。美軍相關人士稱，林肯號此次停靠橫須賀，並非意味著採行「雙航艦體制」。

林肯號上約有5000人，搭載最先進的匿蹤戰機F-35C、魚鷹型傾斜旋翼機(Osprey)，戰力比雷根號強。以林肯號為主的打擊群上個月才在日本近海與日本自衛隊實施聯合軍演。

拜登總統訪問南韓、日本之際，有「末日專機」之稱的美國空中指揮機E-4B也於20日...
拜登總統訪問南韓、日本之際，有「末日專機」之稱的美國空中指揮機E-4B也於20日飛抵位於日本沖繩的美軍基地。(路透)

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