疫情、槍擊大規模奪命 民眾已「無感」 政客仍「無為」

美國政客和一些民眾對新冠疫情、槍枝和其他原因造成的大量死亡，似乎越來越習以為常、無動於衷。圖為2012年12月14日康州桑迪虎克小學攻擊案後，民眾悼念親人。(美聯社)

上周末全美發生數起大規模槍擊 案，同時也寫下100萬美國人死於新冠疫情 的悲劇里程碑。有識之士將之對比後，提出了一個問題：美國對於大規模死亡事件，是否愈來愈習以為常、甚至無動於衷？

耶魯大學 流行病學家岡薩爾維斯(Gregg Gonsalves)表示，「我認為證據確鑿，我們會一直容忍在美國發生的大量屠殺、苦難和死亡，因為我們過去兩年來就一直如此。」

在明尼蘇達大學研究死亡率的社會學教授伊莉莎白‧瑞格利-菲爾德(Elizabeth Wrigley-Field)則指出，美國存在嚴重的種族和階級不平等，某些社區一直首當其衝地面臨較高死亡率，人們對死亡的容忍度，部分取決於「誰處於危險之中」。「某些人的死比其他人重要得多。」她感嘆道，「現在只是在此時刻以這種非常殘酷的方式，展現給我們看。」

與此同時，許多人都有同感：即使暴力事件不斷重演，政客對此仍什麼事也沒做；舊金山州立大學研究公衛文化政治的人類學教授林肯(Martha Lincoln)表示，政客們只會向槍枝暴力受害者表達哀思和祝禱，卻不願做出任何有意義的承諾來確保「不再發生類似事件」。

林肯說：「大家想看到領袖們對這些普遍存在的問題採取實際行動。」

美國政客和一些民眾對新冠疫情、槍枝和其他原因造成的大量死亡，似乎越來越習以為常、無動於衷。圖為鹽湖城健康局的一個顯示新冠患者死亡的名單。(美聯社)

新冠疫情、槍枝和其他原因造成的大量死亡，或許太難理解，人們甚至可能開始覺得，失去生命的個人和永遠改變生活的家庭，逐漸與自己無關。

哥倫比亞大學研究校園暴力的教授拉詹(Sonali Rajan)說，美國對COVID-19的反應與對槍枝暴力泛濫的反應之間，有許多相似處；「我們一直將美國大規模死亡現象正常化；幾十年來，槍枝暴力一直是持續存在的公衛危機」，拉詹指出，每年估計有10萬人遭槍擊，約4萬人死於槍下。

槍枝暴力已成美國生活的一部分，兒童在學校進行封鎖演習，全美有半數的州，教師被允許攜帶槍枝。拉詹從人們對COVID-19的反應，看到了類似動態；她說：「國人不該在通勤、工作、接送孩子時得病，但如果越來越多的人得病和殘疾，接下來會如何？難道，可預見的未來，我們就這樣生活嗎？」

在疫情前做過槍枝暴力研究的布朗大學公共衛生學院急診室醫生蘭尼(Megan Ranney)稱此為令人沮喪的「習得性無助」；她指出，「有些人一直告訴別人，這些事是不可避免的；但當人們認為自己無能為力時，社會就會分裂。」

瑞格利-菲爾德說：「我不認為人們放棄是永久性的；但我確實認為，這就是我們現在的處境。」