紐約水牛城案 32歲最年輕死者下葬

紐約水牛城超市槍擊案最年輕的死者、32歲的蘿貝塔．德魯里的葬禮21日舉行，許多民眾自發性地前往事發超商獻花並參加悼靈儀式。(美聯社)

5月14日紐約水牛城(Buffalo)超市槍擊案最年輕的遇害者、32歲的蘿貝塔．德魯里(Roberta Drury)的葬禮於21日舉行，許多民眾自發性前往事發超商 獻花並參加悼念儀式，當地社區教會領袖與德魯里的親屬都公開追悼，懷念他們口中這位「用微笑照亮世界」的至親。

與此同時，水牛城市政府也在21日舉行哀悼儀式，市長布朗(Byron Brown)邀請超市執行長波森斯(John Persons)並率多名市府高層，於21日下午2時30分在市政廳前的台階上默哀123秒，並敲鐘13下，紀念10位受害亡靈及三位受重傷的民眾。一周前，18歲的白人至上 主義者槍手甘德倫(Payton Gendron)於14日在地超市濫射，造成十死三傷的慘案。

看著德魯里長大、聖母升天教堂(Assumption Church)主教斯帕諾(Friar Nicholas Spano)說：「5月14日，我們生命中的一個角落被永久地改變了，生命消逝、夢想破滅，整個國家陷入了悲痛之中，沒有任何言語能形容這起悲劇所造成影響的深度與廣度；我們所有人都會記住她對家人和朋友的愛，她的善良、毅力、堅韌，以及她可以照亮世界的微笑。」

紐約水牛城超市槍擊案最年輕的死者、32歲的蘿貝塔．德魯里的葬禮21日舉行，一位居民穿著印有德魯里幼兒照片的T恤紀念參加悼念儀式。(Getty Images)

德魯里的家人們在訃聞上指出，德魯里相當樂觀活潑，且很容易交到新朋友；訃聞上形容德魯里「走兩步路就會交到新朋友，她總是讓身邊的朋友或親人感受到自己獲重視。」

出席哀悼會的白人男子柯立克(Joshua Kellick)說：「槍手的動機促使全國人民對於美國社會中各方面的系統性種族主義進行反思，我們必須從事件中學到一些教訓；我自己就有一個女兒，我會用盡全力，教導她『愛與關懷』，絕不因一個人的性別、宗教、種族、階級、黨派而有任何歧視。」

另一方面，2020年在威斯康辛州基諾沙市(Kenosha)因為種族問題被警察 開槍致死的非裔男子布萊克(Jacob Blake, Jr.)的父親老布萊克(Jacob Blake, Sr.)也抵達現場，為所有受害家庭提供心理支持；老布萊克說：「我兒子被殺的時候，我的天都塌了，需要人們的支持；如今我漸漸走出傷痛，也到此地向所有受害者提供支持，讓他們知道若有需要，我隨時都在這裡，提供一切他們所需要的東西。」