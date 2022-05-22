南加聖伯納汀諾商場槍響 派對1死8傷

加州警方21日在聖伯納汀諾郡東高地大道一處購物中心拉上封鎖線，調查槍擊命案。（美聯社）

南加州 聖伯納汀諾郡(San Bernardino)20日的一場深夜派對，以大規模槍擊 事件收場，釀成一人死亡、八人受傷的慘劇；警方21日仍在調查案發緣由，並追緝嫌犯。

警方紀錄顯示，20日晚間11時53分，南加 州聖伯納汀諾郡(San Bernardino)東高地大道(East Highland Avenue)3600街區的一個購物中心派對現場爆發槍擊案；聖伯納汀諾警局發言人湯瑪斯(Equino Thomas)表示，受傷的八人中有些人自己走去當地醫院求助，都沒有生命危險，傷患大多在洛馬琳達大學(Loma Linda University)醫療中心和箭頭(Arrowhead)地區醫院接受治療；一名年約20歲的男子在警員到達現場時，便已死亡。

目擊者指出，在案發現場對面的美孚加油站(Mobil gas station)有人開槍；另一位未具名的目擊者則說：「我們聽到槍聲和看到很多青少年在奔跑，大多數孩子都在18歲以下。」

視頻顯示，21日早晨，犯罪現場兩個地點的停車場已被封鎖了；截至21日上午，警方並未對外表示是否鎖定嫌犯，也未逮捕任何人； 托馬斯說，初步調查結果顯示，受害者並非特定目標，槍擊事件可能源於聚會擁擠房間的衝突。

監控視頻顯示，執法部門在現場試圖調查槍擊事件時，有一群人對他們表現出挑釁的態度。

警方沒有透露他們在尋找一名槍手還是多名槍手。槍擊動機尚未公布。