佛洛伊德案2周年 非裔民調：情況毫無改善

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德之死案屆兩周年，但民調顯示美國的族群問題並未獲得改善。(Getty Images)

非裔 男子佛洛伊德(George Floyd)被警察 跪頸而死案曾引發風起雲湧的族群抗爭，但是在該案兩周年前夕，華盛頓郵報(Washington Post)與艾普索斯(Ipsos)的民調 卻繪製了一幅黯淡的景象：75%的非裔民眾擔心遭到暴力攻擊，只有一成非裔相信，美國的族群問題會在他們有生之年得到改善。

對於「請問在當下，您有多擔心自己或至愛因為身為非裔而遭到肢體上的攻擊」的問題，32%表示「非常擔心」，43%表示「有些擔心」，17%表示「不太擔心」，8%表示「完全不擔心」；民調多是在一周前發生的紐約州水牛城超市槍擊案後進行。

也因此，對於水牛城槍擊案的發生，只有8%的非裔民眾對此事感到「驚訝」，更多的是感到難過(70%)、憤恨(62%)或困擾(52%)；事實上，66%的非裔民眾認為，目前白人至上主義的問題，比五年前還要嚴重。

國內的族群矛盾依然十分尖銳：問及「單論感覺，白人中有多少比例存在白人至上主義觀念」時，8%回答「幾乎全部」，35%回答「絕大多數」，27%回答「約有半數」，19%回答「少於半數」，8%回答「甚為少數」，1%回答「幾乎不存在」。

80%的非裔民眾認為，他所在的社區警察對待非裔不公，如果問及全國警察的情況，認為對待非裔不公的比率更高達88%。

佛洛伊德之死曾帶動一股樂觀情緒，當時54%的非裔民眾相信，警察對待非裔的態度將有所改善。但是現在，41%的非裔民眾已不相信會這樣，38%認為改善「微乎其微」，認為有「相當改善」及「顯著改善」的非裔只有11%及8%；這是在水牛城槍擊案之前的民調。

只有10%的非裔民眾認為，種族主義問題會在他們的有生之年內看到改善，53%相信會惡化，36%認為將不會有所變化。

大多數非裔民眾認為，造成針對非裔的仇恨犯罪的主因，前三大因素為：槍枝取得容易，家庭環境影響，社群平台；與之關係較小的因素則是：新聞媒體，心理因素，缺少與非裔接觸經驗。

至於如何解決國內的犯罪問題，55%的非裔民眾相信，解決高犯罪率地區的經濟問題，才是解決一切犯罪問題的根本之道，只有24%相信增加警力會有所幫助。