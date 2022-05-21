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川普付藐視法庭罰款11萬元 允如期交文件

編譯徐薏茹／綜合20日電

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)的發言人表示，前總統川普已經支付藐視法庭的11萬元罰款，其餘須在20日前上繳的文件則尚未交出；川普法律團隊的消息人士向哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)證實他們有意交出文件。

川普上月底因未遵照傳票指示繳交相關文件，被紐約州高等法院判定「藐視法庭」，若不交出文件則每天罰款1萬元；傳票索取與川普個人財務相關的文件，以及幾項房地產融資的資訊。

川普的律師團隊6日提交一份66頁的文件給紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)，內容載明他們團隊為找出詹樂霞辦公室要求的紀錄所做的工作。

恩格隆法官回應川普團隊，結算罰款到6日，並且暫停藐視法庭的裁決，但他對川普團隊解釋找不到任何文件，以配合傳票要求，仍表不滿。

恩格隆規定川普20日以前交出一長串的額外書面證詞，詳述其律師團隊的搜查工作，並且說明川普集團保存與銷毀檔案的政策；川普與其公司也被要求配合拖延已久的法庭命令，由第三方公司整理集團多年累積的記錄，該公司19日已完成任務。

川普的團隊交出證詞後，恩格隆將決定他們是否滿足傳票要求，若不符合，藐視法庭的裁決可追溯自7日起到20日，意味川普還得再繳13萬元。

詹樂霞辦公室要求川普集團提供文件和數據，並注意到川普未交出他使用過的幾支手機；在6日提交的文件中，川普表示不知道那些手機目前下落，他解釋目前擁有兩支電話，一為個人使用多年的iPhone，另一支新手機用來專門經營社群媒體。

詹樂霞辦公室2月發出的新聞稿指出，證據顯示「川普與川普集團利用詐欺與誤導人的財報謀取經濟利益」；最初的調查重點放在川普集團是否在尋求貸款與保險時誇大資產估價，並低估地產價值而減輕繳稅義務；川普一直否認針對他個人或對公司的所有指控。

川普 傳票 紐約州

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