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力挺州長參選人落後 喬州初選川普極可能不過關

編譯盧炯燊／綜合20日電
川普在喬治亞州支持前國會參議員普度參選州長，發現坎普聲勢領先後，川普選擇抽身。(美聯社)
川普在喬治亞州支持前國會參議員普度參選州長，發現坎普聲勢領先後，川普選擇抽身。(美聯社)

喬治亞州將於24日舉行期中選舉的初選，是再一次對前總統川普共和黨內實力的考驗，但極有可能顯示出他並非外界所認為的穩固。

隨著一些關鍵州的初選陸續展開，川普支持的喬州州長參選人、前國會參議員普度(David Perdue)，在民調方面大幅落後爭取連任的現任州長坎普(Brian Kemp)。

在川普眼中，坎普主要的「罪過」是拒絕支持他反對2020年大選的結果；川普本月初在力挺普度的電話集會上再次抨擊坎普是個兩面人；然而共和黨選民根本沒有理會，坎普在民意調查中遙遙領先。

根據福斯新聞(Fox News)18日發布的民意調查顯示，坎普與普度的支持率分別為60%及28%，坎普領先30多個百分點，而在3月份時只領先11個百分點。另一個由RealClearPolitics做的民調也指出，坎普領先近25個百分點。

爭取連任的喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)也拒絕川普要求找到「足夠選票」來撤銷拜登在喬州的勝選，他目前受到川普支持的希斯(Jody Hice)所挑戰，但民調顯示，有大量選民仍未作出決定。

有共和黨分析者指出，喬州民眾往往相當獨立，不喜歡人們告知如何投票，川普在喬州的做法只會被視為對該州的干預，極可能適得其反。

與此同時，川普在賓州支持的候選人同樣出師不利，該州的共和黨人怒斥這種作法最終會損害共和黨，甚至川普自己在2024年的競逐總統機會。

賓州本月17日的初選中，州參議員馬垂諾(Doug Mastriano)，由於力挺川普的欺詐選舉理論而獲得川普支持，贏得州長黨內初選的勝利，但主流的共和黨擔心，馬垂諾過於極端，沒法在以民主黨人占多數的賓州獲勝，最終只會禍及共和黨。

川普 共和黨 喬州

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