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喬州州長初選 背書選將不妙 川普不幫普度站台了

記者顏伶如／綜合報導
川普在喬治亞州支持前國會參議員普度參選州長。(美聯社)
川普在喬治亞州支持前國會參議員普度參選州長。(美聯社)

尋求連任的共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，這次初選面對的挑戰者是有前總統川普背書的前喬州聯邦參議員普度(David Perdue)；然而，普度聲勢開高走低，民調更是遠遠落後坎普；在普度選情不看好的情況下，川普似已見風轉舵，不再替普度站台助選。

喬治亞州的初選投票將在24日舉行，接近最後衝刺時刻卻看不到普度的電視廣告，地方黨內人士或共和黨高層對普度選情普遍看壞。

國家廣播公司(NBC)報導，三名曾經與川普直接討論過的共和黨消息人士說，當初延攬普度出馬挑戰坎普的川普似乎已宣告普度無望了；消息人士透露，川普曾抱怨普度這次初選選戰打得不夠好。

一名與川普私交甚篤的知情人士指出，川普已經不打算再赴喬州為普度助選，因為川普覺得普度註定敗選，自己已被拖累。知情人士說，普度可能有一群天才正在競選團隊幫忙，投入初選迄今並未花錢，或者普度打的選戰根本是「全美國最糟糕的」。

川普在共和黨各地初選為候選人背書，以「造王者」之姿展現黨內影響力，不排除再度參加2024總統大選。不過，川普支持的候選人初選表現有好有壞。

2020年總統大選結束後，坎普拒絕配合川普推翻選舉結果的施壓，因此成為川普的眼中釘。國家廣播公司報導分析，許多喬州選民如今擔心川普對喬州共和黨部干預過深，可能選擇不支持獲得川普背書的普度。

相較之下，獲川普支持而參加共和黨喬州聯邦參議員初選的退休運動員沃克(Herschel Walker)，則被看好可望勝出。沃克如果順利出線，將在11月選舉代表共和黨迎戰尋求連任的民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)。

已經決定不爭取連任的共和黨籍喬州副州長鄧肯(Geoff Duncan)說：「說穿了，川普在乎的根本不是普度有沒有贏，川普只在乎要把坎普拉下台。」2020年大選過後，鄧肯因為堅持保護喬州選舉結果，遭到川普痛批。

根據廣告資訊市場調查機構AdImpact統計，選前最後一周，普度競選團隊的廣告花費為零，但支持普度的各個政治行動委員會則共計投入大約28萬元的電視廣告開銷。坎普從初選展開以來，累計廣告花費已超過100萬元，「共和黨州長協會」(Republican Governors Association，RGA)贊助的政治行動委員會則已砸下70萬元幫坎普大打廣告。

川普 共和黨 喬州

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