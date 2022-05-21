喬州州長初選 背書選將不妙 川普不幫普度站台了

川普在喬治亞州支持前國會參議員普度參選州長。(美聯社)

尋求連任的共和黨 籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，這次初選面對的挑戰者是有前總統川普 背書的前喬州 聯邦參議員普度(David Perdue)；然而，普度聲勢開高走低，民調更是遠遠落後坎普；在普度選情不看好的情況下，川普似已見風轉舵，不再替普度站台助選。

喬治亞州的初選投票將在24日舉行，接近最後衝刺時刻卻看不到普度的電視廣告，地方黨內人士或共和黨高層對普度選情普遍看壞。

國家廣播公司(NBC)報導，三名曾經與川普直接討論過的共和黨消息人士說，當初延攬普度出馬挑戰坎普的川普似乎已宣告普度無望了；消息人士透露，川普曾抱怨普度這次初選選戰打得不夠好。

一名與川普私交甚篤的知情人士指出，川普已經不打算再赴喬州為普度助選，因為川普覺得普度註定敗選，自己已被拖累。知情人士說，普度可能有一群天才正在競選團隊幫忙，投入初選迄今並未花錢，或者普度打的選戰根本是「全美國最糟糕的」。

川普在共和黨各地初選為候選人背書，以「造王者」之姿展現黨內影響力，不排除再度參加2024總統大選。不過，川普支持的候選人初選表現有好有壞。

2020年總統大選結束後，坎普拒絕配合川普推翻選舉結果的施壓，因此成為川普的眼中釘。國家廣播公司報導分析，許多喬州選民如今擔心川普對喬州共和黨部干預過深，可能選擇不支持獲得川普背書的普度。

相較之下，獲川普支持而參加共和黨喬州聯邦參議員初選的退休運動員沃克(Herschel Walker)，則被看好可望勝出。沃克如果順利出線，將在11月選舉代表共和黨迎戰尋求連任的民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)。

已經決定不爭取連任的共和黨籍喬州副州長鄧肯(Geoff Duncan)說：「說穿了，川普在乎的根本不是普度有沒有贏，川普只在乎要把坎普拉下台。」2020年大選過後，鄧肯因為堅持保護喬州選舉結果，遭到川普痛批。

根據廣告資訊市場調查機構AdImpact統計，選前最後一周，普度競選團隊的廣告花費為零，但支持普度的各個政治行動委員會則共計投入大約28萬元的電視廣告開銷。坎普從初選展開以來，累計廣告花費已超過100萬元，「共和黨州長協會」(Republican Governors Association，RGA)贊助的政治行動委員會則已砸下70萬元幫坎普大打廣告。