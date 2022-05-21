傳性騷付25萬元封口費 馬斯克駁斥：干擾收購推特

傳言指控全球首富馬斯克在私人飛機上性騷擾，還付25萬元封口費；馬斯克稱這是有人蓄意抹黑。(美聯社) Musk Contradictions FILE - Elon Musk founder, CEO, and chief engineer/designer of SpaceX jokes with reporters as he pretends to search for an answer to a question on a cell phone during a news conference after a Falcon 9 SpaceX rocket test flight to demonstrate the capsule's emergency escape system at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., Sunday, Jan. 19, 2020. Many people are puzzled on what a Elon Musk takeover of Twitter would mean for the company and even whether he’ll go through with the deal. If the 50-year-old Musk’s gambit has made anything clear it’s that he thrives on contradiction. (AP Photo/John Raoux, File)

商業內幕(Business Insider)網站19日獨家報導，聲稱一名SpaceX 女空服員指控世界首富、特斯拉及SpaceX執行長馬斯克 (Elon Musk)在2016年底對她性騷擾 ，馬斯克2018年為此支付25萬元封口費；馬斯克隨即上推特發文，矢口否認，稱此「野蠻指控完全不實」，「故事一點也不單純，充滿政治動機」，唯一的目的是干擾他買推特。

正以440億元收購社群媒體平台「推特」(Twitter)的馬斯克還說，這一切「是洛杉磯一位極左翼活動者/女演員捏造出來的，她有一把重要的政治斧頭要磨。」

商業內幕引述「提控者友人」的說法，指馬斯克曾在未獲同意下，摸這名女空服員的腿、對她暴露下體；該女後來正式向SpaceX投訴馬斯克性騷擾，最後以25萬元遣散費達成和解、被要求封口。

馬斯克上推特發文除了否認整件事，並向聲稱看到他「暴露」的「騙子」提出挑戰，要對方說出他身上任何一項公眾不知道特徵，例如疤痕、紋身等；馬斯克說：「她不可能辦得到，因為這件事根本沒有發生過。」

馬斯克指責這項報導唯一的目的，是干擾他收購推特，媒體還沒問他就已經把文章寫好了。馬斯克還對這起醜聞開玩笑道：「終於，我們可以使用『伊隆門』(Elongate)作為這椿醜聞的名稱。挺完美的。」

根據報導，知情人士指稱，2016年底，馬斯克摸了這位未具名空服員的腿，還說可以送她禮物包括一匹馬等禮物，以換取色情按摩；女空服員應要求到馬斯克房間，結果發現馬斯克全身赤裸但下半身蓋著床單，後來他下體暴露、勃起，並觸摸該女。該空服員在2018年聘請律師提出投訴。

商業內幕指稱，報導根據這位空服員友人簽署的聲明文件，那也是向SpaceX投訴的部分文件，還有其他紀錄和信件。報導指稱，馬斯克參加了調解員為他和空服員舉行的會談，希望盡快解決問題。

2018年11月，在此案上法庭前，馬斯克、SpaceX和女空服員同意以25萬元遣散費和解，女方並承諾不提控，和解協議包括永不披露任何內容以及不誹謗協議。

馬斯克19日推文寫道：「應從政治角度來看待對我的攻擊，這是他們的標準(卑鄙)劇本，但沒有什麼能阻止我為美好的未來和每個人的言論自由權而戰。」馬斯克還指出，「這些瘋狂指責全然不實。」他表示，「如果我傾向性騷擾他人，這不太可能是我30年職場生涯中的第一次曝光」，「這個故事一點也不單純，全是出自政治動機。」

美國商業內幕報導，SpaceX法律副總裁卡達西(Christopher Cardaci)表示，他「不會對任何和解協議發表評論」。