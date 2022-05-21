我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

傳性騷付25萬元封口費 馬斯克駁斥：干擾收購推特

記者胡玉立／綜合報導
傳言指控全球首富馬斯克在私人飛機上性騷擾，還付25萬元封口費；馬斯克稱這是有人蓄意抹黑。(美聯社) Musk Contradictions FILE - Elon Musk founder, CEO, and chief engineer/designer of SpaceX jokes with reporters as he pretends to search for an answer to a question on a cell phone during a news conference after a Falcon 9 SpaceX rocket test flight to demonstrate the capsule's emergency escape system at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., Sunday, Jan. 19, 2020. Many people are puzzled on what a Elon Musk takeover of Twitter would mean for the company and even whether he’ll go through with the deal.  If the 50-year-old Musk’s gambit has made anything clear it’s that he thrives on contradiction. (AP Photo/John Raoux, File)
傳言指控全球首富馬斯克在私人飛機上性騷擾，還付25萬元封口費；馬斯克稱這是有人蓄意抹黑。(美聯社) Musk Contradictions FILE - Elon Musk founder, CEO, and chief engineer/designer of SpaceX jokes with reporters as he pretends to search for an answer to a question on a cell phone during a news conference after a Falcon 9 SpaceX rocket test flight to demonstrate the capsule's emergency escape system at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., Sunday, Jan. 19, 2020. Many people are puzzled on what a Elon Musk takeover of Twitter would mean for the company and even whether he’ll go through with the deal.  If the 50-year-old Musk’s gambit has made anything clear it’s that he thrives on contradiction. (AP Photo/John Raoux, File)

商業內幕(Business Insider)網站19日獨家報導，聲稱一名SpaceX女空服員指控世界首富、特斯拉及SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)在2016年底對她性騷擾，馬斯克2018年為此支付25萬元封口費；馬斯克隨即上推特發文，矢口否認，稱此「野蠻指控完全不實」，「故事一點也不單純，充滿政治動機」，唯一的目的是干擾他買推特。

正以440億元收購社群媒體平台「推特」(Twitter)的馬斯克還說，這一切「是洛杉磯一位極左翼活動者/女演員捏造出來的，她有一把重要的政治斧頭要磨。」

商業內幕引述「提控者友人」的說法，指馬斯克曾在未獲同意下，摸這名女空服員的腿、對她暴露下體；該女後來正式向SpaceX投訴馬斯克性騷擾，最後以25萬元遣散費達成和解、被要求封口。

馬斯克上推特發文除了否認整件事，並向聲稱看到他「暴露」的「騙子」提出挑戰，要對方說出他身上任何一項公眾不知道特徵，例如疤痕、紋身等；馬斯克說：「她不可能辦得到，因為這件事根本沒有發生過。」

馬斯克指責這項報導唯一的目的，是干擾他收購推特，媒體還沒問他就已經把文章寫好了。馬斯克還對這起醜聞開玩笑道：「終於，我們可以使用『伊隆門』(Elongate)作為這椿醜聞的名稱。挺完美的。」

根據報導，知情人士指稱，2016年底，馬斯克摸了這位未具名空服員的腿，還說可以送她禮物包括一匹馬等禮物，以換取色情按摩；女空服員應要求到馬斯克房間，結果發現馬斯克全身赤裸但下半身蓋著床單，後來他下體暴露、勃起，並觸摸該女。該空服員在2018年聘請律師提出投訴。

商業內幕指稱，報導根據這位空服員友人簽署的聲明文件，那也是向SpaceX投訴的部分文件，還有其他紀錄和信件。報導指稱，馬斯克參加了調解員為他和空服員舉行的會談，希望盡快解決問題。

2018年11月，在此案上法庭前，馬斯克、SpaceX和女空服員同意以25萬元遣散費和解，女方並承諾不提控，和解協議包括永不披露任何內容以及不誹謗協議。

馬斯克19日推文寫道：「應從政治角度來看待對我的攻擊，這是他們的標準(卑鄙)劇本，但沒有什麼能阻止我為美好的未來和每個人的言論自由權而戰。」馬斯克還指出，「這些瘋狂指責全然不實。」他表示，「如果我傾向性騷擾他人，這不太可能是我30年職場生涯中的第一次曝光」，「這個故事一點也不單純，全是出自政治動機。」

美國商業內幕報導，SpaceX法律副總裁卡達西(Christopher Cardaci)表示，他「不會對任何和解協議發表評論」。

傳言指控全球首富馬斯克在私人飛機上性騷擾，還付25萬元封口費；馬斯克稱這是有人蓄...
傳言指控全球首富馬斯克在私人飛機上性騷擾，還付25萬元封口費；馬斯克稱這是有人蓄意抹黑。(美聯社)

馬斯克 性騷擾 SpaceX

上一則

力挺州長參選人落後 喬州初選川普極可能不過關

下一則

拜登訪亞洲 中國在南海軍演 北韓有意試爆核武

延伸閱讀

馬斯克將訪巴西 討論亞馬遜雨林的聯網與保育

馬斯克將訪巴西 討論亞馬遜雨林的聯網與保育
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認
馬斯克改挺共和黨 白宮：最不挺勞工的億萬富翁

馬斯克改挺共和黨 白宮：最不挺勞工的億萬富翁
馬斯克改挺共和黨 但不當金主 白宮：最不挺勞工的富翁

馬斯克改挺共和黨 但不當金主 白宮：最不挺勞工的富翁

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

2022-05-17 11:14
南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

2022-05-18 10:04
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01
加州一處台語教會發生槍擊案，造成一死五傷，事發時牧師與會友、牧師娘共同制服槍手，畫面經由台灣的長老教會系統流出。（圖／長老教會會友群組）

加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光

2022-05-16 19:26

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認