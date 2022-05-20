史坦普今年跌幅 蘋果、亞馬遜等8家公司攤一半

史坦普500指數今年以來至本月18日的跌勢，46%來自Google母公司Alphabet等八家公司。（美聯社）

史坦普500指數 (S&P 500)今年來已下跌18.2%，逼近熊市；不過事實上，由於成分股市值加權的結果，該指數跌勢的一半，僅僅來自八家科技公司。

華爾街日報(WSJ)報導，史坦普500指數今年以來至本月18日的跌勢，46%來自這八家公司：Google母公司Alphabet、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、臉書(Facebook)母公司Meta、微軟(Microsoft)、網飛(Netflix)、輝達(Nvidia)、特斯拉(Tesla)。

這是因為在有500檔企業成分股的史坦普500指數中，除網飛及輝達外，其他六家公司的市值就占該指數總市值的25%；如果該指數每檔股票 的權重相同，該指數今年的跌幅會收斂到13%。

史坦普500指數曾在這幾檔股票的推動下，在2019年至2021年間上漲90%，例如蘋果在2020年間上漲80%、微軟則在同時間上揚41%；但是這番榮景已不復見，網飛今年來跌幅高達70%，Meta及輝達跌逾40%，其他五檔股票跌幅均在23%至36%間。

投資公司Easterly Investment Partners資產配置經理安妮·維克蘭(Anne Wickland)就表示，史坦普500指數現在「十分不平衡」，少數幾間公司占有相當大的權重，指數的報酬也相當大一部份是由這幾間公司貢獻。

除科技公司外，零售業也因為供應鏈危機及通膨而陷入疲軟；而如能源、生技、醫藥等類股則得到支撐，尤其是如雪佛龍(Chevron)、康菲石油(ConocoPhillips)、埃克森美孚(Exxon Mobil)為代表的能源股，史坦普500指數該板塊今年來已上揚40%。

主流科技股泰半屬於炙手可熱而估值甚高的成長股，該高估值依賴於未來的擴張潛力；因此在通膨高漲，聯準會恐怕被迫大動作出手的可能性、以及其經濟副作用的不確定性下，其股票的受創特別明顯。

在市場參與者中，一派人認為，在通膨及利率上升的背景下，科技股將不再是股票首選；不過也有另一派認為，科技股下跌是逢低買入的好時機，畢竟當今世界，數位化已無處不在、無孔不入。