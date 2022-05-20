升息壓力、股市下滑…消費力雖旺 經濟走向卻更悲觀

美國受升息壓力、股市下滑、疫情持續和俄烏戰爭影響，明年經濟走向衰退的可能性愈來愈大。（美聯社）

金融界及經濟學者家近日紛紛表示對經濟轉趨悲觀，已打擊到金融市場，恐影響經濟持續成長的動能，雖說就業、民間消費仍然暢旺，但升息 壓力、股市下滑、疫情 持續和俄烏戰爭影響，明年經濟走向衰退的可能性愈來愈大。

穆迪市場分析家馬克讚迪( Mark Zandi)說，經濟衰退的風險正逐日升高，「要安然度過下滑的風險，我們需要聯準會 很精明的政策，加上一點好運。」

前高盛執行長布蘭克範(Lloyd Blankfein)本周便警告經濟衰退的風險「很高很高」；富國銀行執行長夏爾夫(Lloyd Blankfein)也說，美國經濟走向衰退「毫無疑問」，前聯準會主席柏南基(Ben Bernanke)也認為經濟大勢會走向成長趨緩但通膨嚴重的「停滯通膨」。

這些悲觀論調主要源自聯準會升息的力道，今年升息已0.75%，接下來還要進一步緊縮貨幣供應；升息首先打擊到建築業，新屋開工率4月已減緩，房貸需求也持續下滑。

零售業因成本上升、庫存過剩，本周財報指營業額及獲利都告下跌；業者力求不受供應鏈中斷的影響，業績下滑卻引發股市大跌。沃爾瑪股價17日慘跌11%，是35年來最大單日跌幅。Target的股價也受本季財報獲利劇降52%影響，慘跌26%；業界高層指出，營利劇降因大型商品如電視機、廚房家電、戶外家具銷路不佳。

Target的執行長康乃爾( Brian Cornell)說，「我們是有預期這些大商品在疫情紓困結束後會銷路下滑，卻沒預料到幅度會這麼大；另從客戶得知，大家擔憂的是一大堆狀況快速變化，由地緣政治和通膨居高不下都有」。

美國經濟首季衰退1.4%；高盛本周下修預估，指第二季為成長2.5%。

國際局勢紊亂，包括歐洲和中國經濟趨緩，讓美國經濟蒙上陰影；美元走勢堅挺導致出口趨疲，經濟愈發可能連兩季緊縮。

疫情期間生意大好的網路電影公司網飛( Netflix)和派樂騰健康科技(Peloton)近幾周宣布裁員，推特和臉書母公司Meta暫停招聘員工；原本嫌員工不夠而連月大事招聘的亞馬遜也喊「人太多了」。申請失業保險金的人上周上升到21萬8000人，是4個月來的新高，但仍接近歷史低點。但衣飾、汽車和家具4月銷售額比3月增加0.9%，顯然不受「大局悲觀」的影響。