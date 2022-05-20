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凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

中位房價最貴5城 加州全包了 聖荷西全美第一

編譯林梅婕、周芳苑／綜合報導
房價持續上升，4月成屋銷售中位數達到39萬1200元，創下近幾年最高紀錄，但因高額房價和貸款利率上升，買家們退卻。（Getty Images）
房價持續上升，4月成屋銷售中位數達到39萬1200元，創下近幾年最高紀錄，但因高額房價和貸款利率上升，買家們退卻。（Getty Images）

全美房價持續上升，今年4月成屋銷售中位數達到39萬1200元，創下近幾年來的最高紀錄，但成交數卻不增反減，主要是因為高額的房價和貸款利率上升，使買家們退卻；而網路房地產商Zillow針對近100個城市分析，公布4月份數據顯示，全美十個房屋中位價最高的城市，前五名都被加州盤據，聖荷西(San Jose)更是唯一中位價上百萬的城市，中位房價達139萬元。

Zillow的分析顯示，中位房價前十大城市聖荷西之後是洛杉磯、舊金山、范杜拉(Ventura)、聖地牙哥(San Diego)，中位房價90萬美元以上；其次依序是康州史坦福(Stamford)、華盛頓州西雅圖(Seattle)、麻州波士頓(Boston)、夏威夷州檀香山(Honolulu)以及紐約市(New York City)。

洛杉磯市區涵蓋長堤(Long Beach)和安那罕(Anaheim)，中位房價99萬8330元；接著依序是舊金山97萬8478元、范杜拉94萬3967元、聖地牙哥92萬1000元。

加州之外其他城市中位房價依序是史坦福略低於90萬元、西雅圖78萬2997元、波士頓74萬6000元、檀香山72萬1667元、紐約市69萬2333元。

過去新冠疫情間，受房貸利率有史以來最低以及人們購屋慾望提升的影響，美國房市不斷飆漲；但近幾個月利率逐漸回升，買氣也開始冷卻，全國房地產經紀人協會(NAR)19日公布的數據顯示，今年4月的成屋銷售量比一個月前減少2.4%，比一年前減少5.9%，為2020年6月以來最低。

不過同一月份，成屋售價的中位數卻比去年同一時期成長14.8%，達到39萬1200元的高點，NAR稱其為1999年以來的新高；NAR首席經濟學者雲恩(Lawrence Yun)分析：「高房價和高利率會降低買氣，我們的房市正在回到疫情前的狀態。」

先前由華爾街日報(WSJ)製作的經濟調查報告則預測，占全美房市最大宗的成屋銷售額將每月降低2.3%；房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)的數據也顯示，截至19日當周，平均30年期的房貸固定利率為5.25%，比一年前成長3%。

從今年初就一直在費城郊區搜尋購屋標的的買家夫婦蘿倫和羅伯特·弗里茲(Lauren and Robert Fritz)表示競爭相當激烈，決定先暫緩競標：「利率一直上升，但房價還是瘋狂上漲，我已經受夠了。」

房價 利率 加州

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