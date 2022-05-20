美國今年首例…「猴痘」現蹤麻州 確診者曾到加拿大

美出現今年首例「猴痘」病例，麻州一名男子感染。猴痘通常只在非洲出現，其他地方少數人通常也因去過非洲而感染。（路透）

最近去過加拿大的一名麻州 男子返家後，18日確診感染「猴痘 」(Monkeypox)，公衛當局正在調查是否和歐洲少數密集感染的案例有關連。

猴痘的病毒和人類天花病毒同出一源，多數感染的人，幾個禮拜之內就能痊癒；通常一開始像是感冒症狀，淋巴腺會出現浮腫，隨後臉部和身體生紅疹；在非洲，被老鼠或小動物咬過的人，有感染猴痘的案例，但通常不會傳染給別人；不過，世界衛生組織指出，每十人中會有一人死亡。

美出現今年首例「猴痘」病例，麻州一名男子感染。歐洲調查發現，多數染上猴痘病毒的，是同性戀或雙性戀男子。（美聯社）

猴痘通常只在非洲出現，其他地方少數人通常也因去過非洲而感染；而這個月在英國 、葡萄牙和西班牙共發現14起案例，還有至少24人接受檢測，使得專家們開始擔心現階段的案例只是冰山一角。

美國公衛官員說，他們正和英國與加拿大官方聯絡，確定麻州病例是否與這兩國有關；不過，聯邦疾病防治中心(CDC)官員麥奎斯頓(Jennifer McQuiston)說，目前尚未查出任何關聯。

她說，美國目前只有這個病例，她不認為還會有更多病例。

官員說，麻州病患已住院治療，情況良好，沒有傳染他人之虞。

麥奎斯頓說，這位病患4月底到加拿大看朋友，5月初回到家裡，來回都使用私人交通工具。

這是美國今年第一個人感染猴痘的案例；去年，德州和馬里蘭州各有一病例，患者都曾去過非洲。

麻州男子確診的前一天，CDC曾表示正在調查六起疑似感染猴痘的案例；據稱這六人於5月4日搭乘同一班班機自奈及利亞飛往英國，他們的座位距離一名確診患者都在三排以內，不過當局表示他們目前感染的機率並不高。

這六人與麻州患者也沒有任何關聯性，至於麻州患者究竟是如何感染仍在調查中。

歐洲調查發現，多數染上猴痘病毒的，都是同性戀或雙性戀男子，歐洲官員正在研判，是不是在性行為的緊密接觸過程傳染的。