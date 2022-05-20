酷熱→暴風雪…老天周末大變臉 丹佛36小時震撼

科羅拉多州的丹佛市，這個周末天氣多變，將會出現冰火兩重天的景象。（Getty Images）

大自然說變臉就變臉，36小時內可從乾熱天變暴風雪 ，積雪壓樹枝、強分吹電線，科羅拉多州 的丹佛市這個周末就是個例子，還有停電之虞。

丹佛（Denver）、圓石（Boulder）等洛磯山脈下的部分居民，見到天氣從19日華氏90度高溫 轉變為20日晚上又冷又雪，也就是從又乾旱又燠熱的「野火警告」，變為21日早上可能有4到12吋的積雪；每小時35哩的風速，只會雪上加霜，吹斷樹枝，壓斷電線。

圓石市氣象局推文說，「落地的樹枝和停電將是可觀的威脅。」

丹佛西部高地，積雪更可能超過兩呎。同一陣快速冷鋒將對中西部北邊和南部平原地區，帶來嚴厲的氣候；冷鋒來臨前，破紀錄的高溫將迅速往東岸擴散。

丹佛5月底下雪不算史無前例，但如果天氣預報的4到12吋積雪成真，將成為「歷史事件」。

科羅拉多州的圓石市，這個周末天氣多變，將會出現冰火兩重天的景象。（Getty Images）

圓石市氣象局專家古柏(Frank Cooper)說，2019年5月21日，丹佛下了一場5.1吋的雪，再之前就是1930和1940年代，才有5月底下大雪的紀錄了；歷史紀錄是1931年5月20日，丹佛積雪盈11.5吋。

今年，氣象預報對25號州州際高速公路以西的高地，提出暴風雪警告，丹佛市區積雪將在三到五吋之間；情況將相當複雜，因為目前無法斷定冷鋒來臨的速度多快、降雪大小如何、又會留下多少積雪？

丹佛市19日最高氣溫在下午近3時達華氏88度，沒有飆上預測的90度；入晚，低氣壓將把強烈冷鋒引進洛磯山脈，深夜時分，強烈北風橫掃科羅拉多州，溫度驟降；20日清晨，溫度可能降到30度左右，全天最高溫不到50度。風雪將持續到21日早上。