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華府、費城、紐約…全美1.7億人未來數日熱浪罩頂

編譯孫梁／綜合19日電
從德州到華府、費城、紐約，未來幾天高溫將超過90度，圖為曼哈頓洛克菲勒中心前的雕塑。（Getty Images）
從德州到華府、費城、紐約，未來幾天高溫將超過90度，圖為曼哈頓洛克菲勒中心前的雕塑。（Getty Images）

美國5月的天候彷彿直接進入盛夏，烘烤德州多日的悶熱天氣，未來數日將席捲美國本土大部分地區；在整個中部和東部直至加拿大邊界的廣大地區，21日將出現華氏95度左右的高溫，部分地區甚至達華氏百度，比平均常年氣溫高出25度以上，相當於全國半數人口的逾1億7000萬人將籠罩在熱浪中。

德州阿馬里羅鎮(Amarillo)19日的氣溫為101華氏度，創下近百年的紀錄。達拉斯過去11天的氣溫連續徘徊在90度以上，為有紀錄以來最早出現的連續高溫天氣。

持續的高溫促使德州的電網系統鼓勵居民節約用電，在下午的高溫時間段將室內溫度設定爲78華氏度，儘管供電部門表示，有充足的電力可保證民眾在整個夏季的高峰用電需求。

德州的熱浪未來數日將向北移動，從20日開始，亞特蘭大、北卡羅來納州的夏洛特(Charlotte)、田納西州的諾克斯維爾(Knoxville)、華盛頓、巴爾的摩、費城和紐約等地，將相繼首次出現今年逾90度的天氣；南、北卡羅來納州部分地區的氣溫甚至突破三位數，國家氣象局預計，北卡州法耶特維爾(Fayetteville)附近地區未來兩天將是百度高溫。

目前的高溫天氣導致熱浪在南方多州積蓄，在沒有冷風雲系的干擾下向北移動，使中部地區多州持續乾旱，降雨稀少，而大湖和新英格蘭的部分地區出現強風和雷暴雨的機率增大。

在東部地區高空形成的高壓熱穹頂天候，將給新英格蘭地區帶來晴朗和乾燥天氣，同時也將南方地區的熱浪吸引過來。與此同時，穿過加拿大魁北克南部和安大略地區的低氣壓雲帶，將使南風和西南風的風勢加強，從而導致熱浪加劇，直至一股冷鋒雲團下周抵達東海岸地區，高溫才會消退。

高溫 熱浪 北卡羅來納州

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