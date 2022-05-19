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司法部告賭場大亨 為中國遊說川普 訴訟文件未提郭文貴

編譯郭宣含／綜合18日電
司法部17日提吿拉斯維加斯賭場大亨永利(右)，控其多次代表中國政府向前總統川普（左）提出要求，以迫使他登記成為中國代理人。（路透）
司法部17日提吿拉斯維加斯賭場大亨永利(右)，控其多次代表中國政府向前總統川普（左）提出要求，以迫使他登記成為中國代理人。（路透）

司法部17日提告拉斯維加斯賭場大亨、共和黨金主永利(Steve Wynn)，控其曾在2017年代表中國政府多次遊說前總統川普，藉此迫使永利登記為中國代理人。

根據華府地方法院提出的訴訟，其指控「永利度假村」(Wynn Resorts)前執行長永利，靠著與川普和川普政府成員的關係，達到北京的利益。聯邦政府指出，這份起訴書是逾30年來，首次依「外國代理人登記法」(FARA)提出的民事訴訟，這也顯示出聯邦政府加速執行這條1983年的法律。

永利是共和黨全國委員會(RNC)前財務長，他被控代表中國政府和中共公安部前副部長孫力軍的要求，向川普政府轉達要移送一名赴美尋求庇護的中國公民回中國。

該訴訟指控永利數度提及此話題，包括2017年6月與川普和其他政府官員的晚宴，當時他交出該名中國公民的護照照片給川普的秘書看；同年8月他與川普未事前安排的會議；以及他在義大利沿岸的遊艇上通話時均提到。

根據訴訟，川普告訴永利，此事他會再斟酌。

這名中國商人的名字並未在訴訟書中提到，但符合對中國億萬富翁郭文貴的描述，他向來直言痛批中國政府，並與川普前策士巴農(Stephen Bannon)組成聯盟。郭文貴2014年面臨背負貪腐指控逃離中國，但郭文貴表示這是中國的報復行動。

根據訴訟書，最後這場讓郭文貴返回中國的行動以失敗告終。

訴訟書指出：「從至少2017年6月到至少2017年8月，被告擔任孫力軍和中國政府的外國代理人，與美國代表從事政治活動。」

司法部指出，在這一段時間，永利在中國有巨大商業利益，他在澳門擁有並經營多間賭場，且有意保護其商業利益。

永利的律師指出：「永利從未擔任中國政府的代理人，也無義務依據FARA登記。我們尊重但不同意司法部對FARA的合法解釋，並期待在庭上提出證明。」

司法部國安單位主管歐爾森(Matthew Olsen)表示，這起訴訟代表司法部致力確保美國民主制度的透明度。

歐爾森表示：「外國政府利用美國人作為其代理人，試圖影響美國決策，FARA讓美國人民有權得知。」

根據訴訟書，司法部2018年、2021年和今年4月陸續要求永利，依FARA註冊為外國代理人，但均遭永利拒絕。

川普 司法部 郭文貴

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