假民運真情蒐 5中國特工遭控跨國鎮壓 1公民被逮

逃回中國的特工呂可清。(司法部提供)

司法部 18日對涉嫌替北京 當局監視美國居民的五名中國特工提出指控，指他們參與間諜活動和「跨國鎮壓計畫」(Transnational Repression Schemes)；其中居住在紐約皇后區、身為美國公民 的王書君此前已在紐約被捕，另四人身在中國，目前在逃。

司法部指控五人侵犯美國人的基本權利，罪名包括串謀、監視中國異見人士、人權領袖等，王書君在其他四人的指導下，利用「電郵日記」將大量信息透露給中國國家安全部(MSS)。

起訴書指出，王書君於3月16日因同樣涉及跨國鎮壓，已落網，之後將於紐約東區聯邦法院過堂，面對新案件的訴訟；另四名嫌犯為賀鋒(Feng He)、紀傑(Jie Ji)、李明(Ming Li)及呂可清(KeQing Lu)，他們在中國國家安全部工作，已逃回中國。

根據司法部文件，73歲的嫌犯王書君1994年以訪問學者身分來美，2003年入籍成為美國公民，在紐約皇后區創立反對中共政權的民運組織；但至少從2011年開始，他利用自己的身分假裝傾聽與中國異見人士的政治觀點，後匯報給中國國安部。

他受到其他四名特工的指使，通過加密通訊應用程式及電子郵件，以及親自飛往中國，將蒐集到的信息傳達給對方；王書君被捕後，執法人員在他家中搜到163篇「電郵日記」，他接收的任務包含向特定的民主活動領袖提出問題，將其回覆記錄下來，這也導致至少一名香港民運維權人士隨後被中國政府逮捕。

除上述行為外，王書君也涉嫌將中國異見人士的電話號碼、聯繫方式轉交給中國安全部，並向聯邦執法人員撒謊，堅稱與中國官員或中國國安部沒有聯繫。

司法部國安單位主管歐爾森(Matthew G. Olsen)表示，起訴書揭露北京當局威脅在美中國居民的安全及人身自由，將不會容忍中國或任何威權政府在美國實行跨國鎮壓的行為，司法部承諾將追究所有企圖壓制或消除美國境內異見者聲音、違反法律責任的人。