分散風險+鞏固邦誼 供應鏈多元化 轉型「友情圈」

近來供應鏈 受阻導致物料短缺、價格上揚，通膨居高不下，因此供應鏈多元化，以分散風險的聲音愈來愈大；華爾街日報(WSJ)報導，現在這種將供應鏈限定在「友好國家以內」的態勢，已經開始成為政府及企業界討論的話題，已經發展幾十年的全球化，自此可能將出現變化。

報導指出，新冠疫情 爆發初期，歐美的醫療用品竟高度依賴遭批不重視人權的中國，促使全球化的方向出現反思；而俄羅斯入侵烏克蘭後對供應鏈的破壞，以及中國依然與俄國眉來眼去的態勢，更加劇供應鏈要更多元以分散風險的聲浪。

對不少人來說，供應鏈多元化，並強化與友好國家之間的供需關係，是在高度全球化與孤立主義之間，以及將生產線移至海外與國內生產之間取得平衡點；財政部長葉倫4月時表示，擴大友好夥伴之間的供應鏈關係，可以讓美國繼續拓展市場，還能降低風險，而美國的友好夥伴亦然。

政府已經開始有所行動，例如與澳洲合作稀土及礦物開採，與歐洲合作擴大自家晶片產能等，或是促進中美洲地區的投資 ，例如薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯等，這些舉措不僅能多元化供應鏈、分散風險，投資中美洲還有望促進當地經濟，減少美墨邊境無證客問題的困擾。

儘管許多企業大舉將產線移至中國，但是現在也開始有所變化，其中紡織業就是顯例，因為中國新疆強迫勞動的棉花生產爭議不斷，以至於在美中之間進退失據。

因此，如服飾公司Gap已經決定，明年中美洲產線占全球產能的比率將提高至10%，而且還要逐步上升至25%；以薩爾瓦多為主要產線、客戶包括亞馬遜(Amazon)及沃爾瑪(Walmart)的成衣廠Intradeco自去年以來，客戶已經增加，包括Calvin Klein等，今年營收預期可比疫情前增加20%。

分散供應鏈並非沒有出現質疑的聲音，有些人認為此舉仍會進一步推高通膨，加劇窮國與富國間的分野等擔憂，反全球化者也視其為轉移產線的遮羞布；但是Intradeco執行長賽門(Felix Siman)表示，許多企業已不再那麼熱衷中國的生產線了。