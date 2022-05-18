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降中國關稅抗通膨？葉倫、戴琪不同調 待拜登決定

記者胡玉立／綜合報導
對抗通膨是否要調降中國產品關稅，貿易代表戴琪與財政部長葉倫似不同調，等待拜登總統決定。（美聯社）
對抗通膨是否要調降中國產品關稅，貿易代表戴琪與財政部長葉倫似不同調，等待拜登總統決定。（美聯社）

該不該調降中國進口商品關稅以對抗通貨膨脹，拜登政府內部近月出現激烈辯論；而且，拜登總統兩員大將──財政部長葉倫 (Janet Yellen) 和貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 立場分歧；葉倫希望大幅消減中國關稅，戴琪主張將處理中國關稅視為「對華貿易大戰略」一環，為保護美國就業市場，甚至可以包括新戰略關稅，決定不宜操之過急。

路透報導，多位知情人士透露，白宮過去在這方面很少有如此明顯分歧；但數月來政府內部一直在爭論應如何處理現行徵收中國進口商品25%高關稅措施；前總統川普任內對價值3700億元中國進口商品實施高關稅，也令美國公司損失數十億元。

由於工會目前反對放寬關稅，而工會對民主黨11月選舉至關重要，也進一步催化辯論熱度；拜登已告訴工會領袖，會讓工會參與關稅相關的最終決定。

去年通貨膨脹率飆升8%，如何降低食品雜貨、汽油和其他消費品成本，拜登和聯準會面臨極大壓力；政府認為，在供應鏈壅塞、勞動力成本升高、俄羅斯入侵烏克蘭和中國疫情封鎖等情況下，短期內解決通脹的辦法很少；經濟學家表示，降低關稅是華府可採取的最後重大措施之一，可有效削減成本。

葉倫曾公開表示，關稅削減「值得考慮」，因為它們對降低美國通脹具「理想效果」，此說法與拜登副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）的評論相呼應。知情人士透露，葉倫認為，無論通膨論據如何，部分關稅並不符美國經濟利益，也讓消費者成本受損。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)得出結論，降低中國關稅可將通貨膨脹率降低多達1.3個百分點，即每戶797元。

但戴琪公開質疑這些發現是「介於虛構或有趣學術活動之間的東西」，呼籲從「戰略角度」看待關稅；熟悉對話的人士表示，戴琪認為，有必要將「處理中國關稅」視為對華整體貿易戰略的一環，並採取更具戰略性作法，不可能迅速單方行動。

部分政治顧問也存在分歧，有人認為降低中國關稅，可能會在關鍵政治戰場上疏遠工會或其他對華鷹派；另一些人則認為，在成本上升已成全美主要政治問題之際，取消關稅以降低通脹，將獲得廣泛支持。

對抗通膨是否要調降中國產品關稅，貿易代表戴琪與財政部長葉倫似不同調，等待拜登總統...
對抗通膨是否要調降中國產品關稅，貿易代表戴琪與財政部長葉倫似不同調，等待拜登總統決定。（美聯社）

關稅 拜登 戴琪

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