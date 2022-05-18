抗衡中俄 阿拉斯加軍隊重整 加強「極地戰力」
為因應北極的戰略、經濟地位愈發重要的事實，俄羅斯入侵烏克蘭更凸顯防禦北極領土的重要性；故陸軍部正在研究改革阿拉斯加州的軍事組織，例如將重裝部隊轉型成側重輕裝及空降的部隊，並改變訓練方式等，以適應極地作戰的需要。
陸軍部長克里斯蒂·沃姆斯(Christine Wormuth)表示，目前阿拉斯加陸軍部署的計畫是，隸屬第25步兵師的「第一史崔克旅級戰鬥隊」與「第四空降步兵旅級戰鬥隊」將合併，整編為「第11空降師」；而配備史崔克裝甲車(Stryker)的史崔克旅，則預計將從重裝改為輕裝部隊，使其成為一步兵旅。
將重裝改為輕裝部隊，是為提高機動性，以更加適應冰天雪地的作戰環境；史崔克裝甲車不單已開始老化，陸軍副參謀長馬丁(Joseph Martin)日前在阿拉斯加時也說，在這裡作戰，需要冬天能在雪中行進、又能適應春夏融雪時泥地的車輛，「史崔克裝甲車是北極作戰的合適選擇嗎？」
沃姆斯表示，雖然兩個旅及戰鬥部隊將會合併，規模也會縮小，但是因為阿拉斯加陸軍的指揮部規模也要擴編，因此駐紮在阿拉斯加的陸軍人數不會減少。
陸軍部早前也決定，今年3月阿拉斯加陸軍原定在路易斯安那納州波爾卡堡(Fort Polk)的聯合戰備訓練中心(Joint Readiness Training Center)受訓計畫，改為在阿拉斯加原地受訓，實際在設備不完善，地處偏遠，而且氣溫刺骨及冰天雪地的地形下操練。
這些舉措表明，軍方現在愈發重視阿拉斯加部隊，此舉在烏俄戰爭爆發之前就開始進行，因為政府官員近年來示警，隨著北極戰略及經濟地位愈發重要，俄羅斯不斷擴大此地的軍事力量，中國則覬覦經濟利益，而美國的腳步落後中俄兩國。
沃姆斯日前也在國會聽證上表示，就算俄羅斯開始擴大北極部隊，不過美國風氣仍是不願將北極領土軍事化，「但是看到俄國在烏克蘭的所作所為，難道這種心態應該繼續下去嗎？」
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