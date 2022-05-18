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抗衡中俄 阿拉斯加軍隊重整 加強「極地戰力」

編譯洪毅／綜合17日電
為了抗衡中俄，陸軍將加強阿拉斯加部隊，為北極極地戰爭做訓練。圖為2016年美軍在阿拉斯加建立的高山基地營，一架Chinook直升機停在冰川上。（美聯社） Army Arctic Training FILE - Capt. Corey Wheeler, front, commander of B Company, 1st Battalion, 52nd Aviation Regiment at Fort Wainwright, Alaska, walks away from a Chinook helicopter that landed on the glacier near Denali, April 24, 2016, on the Kahiltna Glacier in Alaska. The U.S. Army helped set up base camp on North America's tallest mountain. The U.S. Army is poised to revamp its forces in Alaska to better prepare for future cold-weather conflicts, and it is expected to replace the larger, heavily equipped Stryker Brigade there with a more mobile, infantry unit better suited for the frigid fight, according to Army leaders. (AP Photo/Mark Thiessen, File)
為了抗衡中俄，陸軍將加強阿拉斯加部隊，為北極極地戰爭做訓練。圖為2016年美軍在阿拉斯加建立的高山基地營，一架Chinook直升機停在冰川上。（美聯社） Army Arctic Training FILE - Capt. Corey Wheeler, front, commander of B Company, 1st Battalion, 52nd Aviation Regiment at Fort Wainwright, Alaska, walks away from a Chinook helicopter that landed on the glacier near Denali, April 24, 2016, on the Kahiltna Glacier in Alaska. The U.S. Army helped set up base camp on North America's tallest mountain. The U.S. Army is poised to revamp its forces in Alaska to better prepare for future cold-weather conflicts, and it is expected to replace the larger, heavily equipped Stryker Brigade there with a more mobile, infantry unit better suited for the frigid fight, according to Army leaders. (AP Photo/Mark Thiessen, File)

為因應北極的戰略、經濟地位愈發重要的事實，俄羅斯入侵烏克蘭更凸顯防禦北極領土的重要性；故陸軍部正在研究改革阿拉斯加州的軍事組織，例如將重裝部隊轉型成側重輕裝及空降的部隊，並改變訓練方式等，以適應極地作戰的需要。

陸軍部長克里斯蒂·沃姆斯(Christine Wormuth)表示，目前阿拉斯加陸軍部署的計畫是，隸屬第25步兵師的「第一史崔克旅級戰鬥隊」與「第四空降步兵旅級戰鬥隊」將合併，整編為「第11空降師」；而配備史崔克裝甲車(Stryker)的史崔克旅，則預計將從重裝改為輕裝部隊，使其成為一步兵旅。

將重裝改為輕裝部隊，是為提高機動性，以更加適應冰天雪地的作戰環境；史崔克裝甲車不單已開始老化，陸軍副參謀長馬丁(Joseph Martin)日前在阿拉斯加時也說，在這裡作戰，需要冬天能在雪中行進、又能適應春夏融雪時泥地的車輛，「史崔克裝甲車是北極作戰的合適選擇嗎？」

沃姆斯表示，雖然兩個旅及戰鬥部隊將會合併，規模也會縮小，但是因為阿拉斯加陸軍的指揮部規模也要擴編，因此駐紮在阿拉斯加的陸軍人數不會減少。

陸軍部早前也決定，今年3月阿拉斯加陸軍原定在路易斯安那納州波爾卡堡(Fort Polk)的聯合戰備訓練中心(Joint Readiness Training Center)受訓計畫，改為在阿拉斯加原地受訓，實際在設備不完善，地處偏遠，而且氣溫刺骨及冰天雪地的地形下操練。

這些舉措表明，軍方現在愈發重視阿拉斯加部隊，此舉在烏俄戰爭爆發之前就開始進行，因為政府官員近年來示警，隨著北極戰略及經濟地位愈發重要，俄羅斯不斷擴大此地的軍事力量，中國則覬覦經濟利益，而美國的腳步落後中俄兩國。

沃姆斯日前也在國會聽證上表示，就算俄羅斯開始擴大北極部隊，不過美國風氣仍是不願將北極領土軍事化，「但是看到俄國在烏克蘭的所作所為，難道這種心態應該繼續下去嗎？」

俄羅斯 烏克蘭 阿拉斯加州

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