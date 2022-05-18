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仍有影響力？北卡初選 川普背書候選人「壓倒性」勝出

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨北卡州聯邦參議員初選，獲川普背書的現任北卡聯邦眾議員巴德輕鬆勝出。（美聯社）
共和黨北卡州聯邦參議員初選，獲川普背書的現任北卡聯邦眾議員巴德輕鬆勝出。（美聯社）

卸任後的前總統川普是否仍將主導共和黨新世代走向，17日投票的幾州初選結果將成試金石。根據美聯社17日晚間報導，共和黨北卡羅來納州聯邦參議員初選中，近一年前便獲川普背書的50歲現任北卡羅來納州聯邦眾議員巴德(Ted Budd)輕鬆勝出，接下來在11月選舉將迎戰民主黨候選人、北卡最高法院前任大法官雪莉·比斯利(Cheri Beasley)。

巴德17日在截稿之前開出67%選票之際，得票率就已過半(58.7%)，以至少34個百分點的差距，把對手遠遠甩在後頭，篤定贏得北卡羅來納州的共和黨參議員初選提名。

共和黨賓州州長參選人、極右翼的馬垂諾(Doug Mastriano)至截稿前開出的62%選票中，以43%遙遙領先，可望順利獲得共和黨提名，馬垂諾領先對手超過20個百分點。

賓州州長共和黨參選人、極右翼挺川的馬垂諾可望順利獲得共和黨提名。（美聯社）
賓州州長共和黨參選人、極右翼挺川的馬垂諾可望順利獲得共和黨提名。（美聯社）

川普上月公開為電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)背書，至截稿前開出的賓州共和黨參議員初選提名62%票數中，奧茲以30.8%得票率暫居第二，緊追在對沖基金經理麥考米克(David McCormick)之後，兩人差距約兩個百分點。

賓州聯邦參議員初選也受到全國媒體矚目。民主黨初選裡，有線電視新聞網(CNN)17日晚間報導預測，賓州副州長費特曼(John Fetterman)可望勝出。

選前倒數最後幾天，52歲的費特曼中風住院，競選行程突然宣告取消，住院期間改採緊急缺席投票，但可望完全康復。

賓州共和黨參議員初選，川普力挺的奧茲暫居第二。（美聯社）
賓州共和黨參議員初選，川普力挺的奧茲暫居第二。（美聯社）

共和黨初選方面，電視節目主持人奧茲今年4月初獲得川普背書角逐賓州聯邦參議員，對手麥考米克則有前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)力挺。

奧茲與麥考米克為了爭取保守派選民激烈較勁，保守派評論員凱西‧巴奈特(Kathy Barnette)選前最後幾周突然以黑馬之姿出現，成為保守派支持者的另一個選擇。如果巴奈特在共和黨初選勝出並且在11月選舉獲勝，將成為美國史上第一位共和黨籍非洲裔女性聯邦參議員。

川普在初選期間為奧茲站台助選，如果奧茲在初選落敗，將對川普造成重挫。

肯塔基州、俄勒岡州及愛達荷州初選也在17日舉行。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，北卡與賓州初選的主要觀察指標包括：

川普背書候選人是否再次出現重大失敗，如同川普力挺的赫伯斯特(Charles Herbster)角逐內布拉斯加州共和黨初選慘遭滑鐵盧一樣。

拜登總統為民主黨候選人助選的效果是否削弱。現任俄勒岡州聯邦眾議員薛瑞德(Kurt Schrader)是今年最先獲得拜登背書的初選候選人，但薛瑞德在初選裡卻面臨進步派對手挑戰。

共和黨選民朝極端右派傾斜的程度有多嚴重。巴奈特便是來自共和黨極右派，曾對伊斯蘭教及同性戀者發表嘲諷言詞而引發爭議。

賓州聯邦參議員民主黨初選，賓州副州長費特曼可望勝出；他在選前倒數幾天中風住院正康...
賓州聯邦參議員民主黨初選，賓州副州長費特曼可望勝出；他在選前倒數幾天中風住院正康復中。（美聯社）

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