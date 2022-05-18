拜登訪水牛城悼遇害者：嚴正拒絕白人至上主義的毒藥

拜登總統伉儷17日到水牛城慰問傷亡者家屬，並在超市外設立的臨時紀念處向遇害民眾致哀。(美聯社)

在造成十死三傷的紐約州水牛城「塔普斯」超市(Tops)屠殺案發生三天後，拜登 總統伉儷17日到這個非洲裔社區慰問傷亡者家屬，並在超市外設立的臨時紀念處向遇害民眾致哀；拜登致辭時呼籲全國人民都應該嚴正拒絕白人至上 主義的毒藥。

根據媒體報導，「塔普斯」超市槍擊 案18歲白人槍手甘德倫(Payton Gendron)信奉陰謀論「大排擠理論」(Great replacement)，認為白人將被少數族裔民眾「取代」，少數族裔則透過移民進入美國，少數族裔生育率也較高；甘德倫14日持攻擊型來福槍在超市開槍掃射，十名死者都是非洲裔。

這起槍擊案是拜登上台以來，美國發生死亡人數最多的種族主義攻擊事件；拜登致辭時說，他與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)特地前來與當地民眾站在一起，也來跟家屬一起哀悼；他說：「現在已經到時候，所有種族的民眾，不管來自任何背景，都應該團結起來，以身為多數群體發聲，拒絕白人至上主義。」

拜登17日晚間返回白宮後更表示，包括水牛城超市槍擊案在內等多起事件，不只是瘋子犯下仇恨犯罪，那些對瘋子灌輸錯誤思想的人也有責任；他說，只要他是總統，就一定會盡全力對抗，「揭穿這些人的真面目」。

拜登17日在對受害家屬、地方官員及先遣急救人員發表談話時表示，全國上下都應該拒絕充滿種族歧視的「大排擠理論」謊言。他說，美國因為多元化而獲得力量，國家不應該遭到「一群充滿仇恨的少數」而扭曲。拜登說，鼓吹仇恨理念的人，真面目應該被揭穿。

他說：「美國的民主體驗目前受到威脅，嚴重程度在我一生中前所未見。」他表示，美國民主此時此刻就面臨危險，「仇恨與恐懼被那些假裝愛美國的人灌輸了太多氧氣，那些人實際上根本不了解美國」。

拜登指出：「我向大家保證，在美國，邪惡將不會贏得勝利，仇恨不會成功，白人至上主義並沒有最終決定權。」

甘德倫被捕之後遭到謀殺罪起訴，但他向法院辯稱無罪。