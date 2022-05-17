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紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

美新冠病歿破百萬 相當於連336天遭遇911恐襲

編譯郭宣含／綜合16日電
美國新冠病殁人數已逾百萬，圖為去年疫情高峰時，猶他州鹽湖城的新冠病例登記表。(美聯社)
美國新冠病殁人數已逾百萬，圖為去年疫情高峰時，猶他州鹽湖城的新冠病例登記表。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的國家衛生統計中心(NCHS)，新冠疫情爆發至今不到兩年半，美國染疫病歿人數16日突破100萬人大關，相當於美國連續336天遭遇九一一恐怖攻擊事件的死亡人數，等於美國內戰和二次大戰的陣亡人數，也等於波士頓和匹茲堡人口遭湮滅殆盡。

美聯社報導，許多民眾失去摯愛，至今仍無法回歸常軌，他們一再重播摯愛的語音信箱訊息，或回播摯愛生前跳舞的舊影片；大家抱怨受夠新冠病毒之際，這些人只能滿腔憤怒或黯然神傷。

美國每四名新冠病歿人數中，就有三人是65歲以上長者；男性多於女性；雖然白人整體新冠病歿人數最多，但非裔、西語裔和原住民卻比白人有兩倍高的病歿機會。

都市地區有較高新冠病歿數，但較少人戴口罩和打疫苗的鄉村地區也付出慘重代價。

美國報告的新冠病歿數居全球最高，不過公衛專家懷疑印度、巴西、俄羅斯等地實際病歿人數恐高於其官方數字。

根據約翰霍普金斯大學(JHS)數據，每10萬名美國人中，有303人死於新冠病毒；在全球疫情前20嚴重的國家中，只有巴西每10萬人的人均病歿數高於美國。

美國達到此黯淡里程碑的三個多月前，才剛突破90萬人病歿；自Omicron變種病毒冬季肆虐後，病歿速度已趨緩。目前美國平均每日新增約300人病歿，遠低於2021年1月高峰時單日新增約3400人病歿。

新增確診數又再度攀升，過去兩周新增病例逾60%，單日約新增8萬6000人，但仍遠低於去年冬季單日暴增80萬人的新高數字。

華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)9日敲鐘千次，每敲一次就是向千人致哀一遍；拜登總統12日下令降半旗，並稱每條人命都是「無可取代的損失」。

「美國不能對此悲痛感到麻木。」拜登在聲明中指出：「我們必須記住才能痊癒。」

逾半病歿發生在2020年12月新冠疫苗可接種之後；三分之二美國人已完整接種，其中近半人數已接種至少一劑補強針。接種需求現已驟減，接種活動因假資訊、民眾不信任和政治分歧而受挫。

根據CDC，未接種疫苗者比完整接種者有十倍高的病歿風險；布朗大學公共衛生學院傳染病中心主任珍妮佛‧諾佐(Jennifer Nuzzo)表示，未接種者因新冠病歿令人痛心，她說新冠疫苗安全且能大幅降低重病機會，幾可掃除染疫病歿的可能性。

疫苗 拜登 疫情

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