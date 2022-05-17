每戶月開銷增341元…通膨省錢 專家有「妙招」

全美國民持續感受通貨膨脹造成的影響，機票價格自上月起漲18.6%。（Getty Images）

全美國民持續感受通貨膨脹造成的影響，4月消費者物價比去年同期增8.3%，目前每戶每月開銷多341元。

3月消費者物價指數年增8.5%，從食物、汽油到房屋開銷都漲價，財務風險研究機構「穆迪分析」(Moody's Analytics)研究部資深主任史威特(Ryan Sweet)說：「這但對部分家庭仍是沉重負擔。」

消費金融服務公司「Bankrate」首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)在備忘錄中寫道，漲價速度溫和但仍不如預期，「可以說過了高峰值，但也可能像去年8月一樣是假象」。

消費者的感觸深刻，尤其是糧食、房租、機票和新汽車 價格，能源價格則自3月來下跌2.7%，但仍比去年4月多30.3%。

新汽車價格自3月來漲1.7%，二手車及卡車則減價0.4%，機票價格自上月起漲18.6%，房租則漲0.5%。

糧食價格自3月起漲0.9%，雞肉、蛋和牛奶 漲最多，蛋價自上月起漲10.3%，牛奶漲3.1%，雞肉漲3.4%，奶油漲3.7%。

部分品項則出現跌勢，蔬菜減0.3%，牛肉跌0.9%，火腿跌1.8%。

調整預算

財務諮詢公司「Sun Group Wealth Partners」共同創辦人孫溫妮(Winnie Sun，音譯)說：「注意商品價格很重要，尤其是每個月都要買的必需品。」

檢視開銷並調整預算是因應高物價時代的省錢妙招之一，「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)財經顧問委員會成員孫溫妮說，「了解自己多花多少，就能做出明智決定」。

預先規畫餐點也有助節省開銷，個人理財部落格「Poised Finance & Lifestyle」創辦人薩赫里尼斯‧皮爾斯(Sahirenys Pierce)利用特價食品訂定一周飲食計畫後，事先準備多日餐點，藉此避免外食。

皮爾斯說：「這方法讓我的家人在疫情和高通膨期間省下數百元。」

此外，不妨檢視帳單，取消非必要的訂閱服務，或把長假換成一日遊。

孫溫妮建議，除了在短期內改變消費習慣，也可以訂定每月消費計畫，「擴展雜貨預算，購置儲備存糧，少開車一個月，這樣一來不僅能帶來快樂，也不會增加開銷。」

開源

節流之餘也要開源，不妨考慮兼差多賺點錢；孫溫妮建議，可以接案、家教，或請經理分派更多工作以增加收入。

另外，轉賣用不到的物品，例如玩具、家具或衣服，也能賺點小錢。

出租閒置空間也是一種方式，如車庫或多餘房間，甚至計時租借泳池，但出租泳池可能要先了解當地規範並審閱屋主保險，以免落入陷阱。

孫溫妮說：「在充滿挑戰的財務時期，拓展賺錢方法可以讓人們真正受益，並在時機好轉時取得更的成就。」