運動博彩合法化 4年吸金1250億 業者賺走88億

美國人對運動博彩的下注，四年來超過1250億元；圖為新澤西州大西洋城一運動博彩廣告。（美聯社）

聯邦最高法院四年前對新澤西州 的提控做出裁決，准許運動博彩合法化以來，全國四分之三的州相繼開放運動博彩，美國人對運動博彩的下注超過1250億元，運動博彩現已深入千百萬人的日常生活中。

高院四年前的裁決是推翻聯邦「專業與業餘運動保護法」(PASPA)，該法將運動博彩僅限於在1991年最後期限前實現合法化的四個州。

為運動博彩提供指南的FanDuel公司表示，PASPA被廢止時，沒人料到僅短短四年，運動博彩就有如此大的發展。運動競技與博彩公司DraftKings創始人卡利希(Matt Kalish)說：「我進入這一行業是因為喜歡預測和競爭，運動博彩已成為愛好者的頭等優先。」

第一個控告PASPA的新州 州參議員萊斯尼亞克(Ray Lesniak)現已退休，他表示，他當年的提控是為新州乃至全國下了個好賭注。

如今全國34個州和華盛頓特區的運動博彩實現了合法化，加州 的合法化今年11月將由公民投票決定。推動運動博彩合法化主要是保護消費者避免成為無照賭博公司的犧牲品，許多無照公司是犯罪組織。運動博彩還可為各州帶來稅收，2018年以來共貢獻13億元的州稅和地方稅。

運動博彩四年來的1250億元進帳，超過全國去年的寵物食品、用品與獸醫費用，也超過全國農場主去年的淨收入，其中大部分資金是進入贏家的口袋，扣除成本後，博彩業主的獲利近10%，四年來總計88億元。

運動博彩無疑也帶來許多問題，包括運動博彩公司的廣告鋪天蓋地，美國博彩業協會認為，廣告大轟炸有如軍備競賽，是不可持續的，業界出現了商家自律的呼聲。

麻州議會在考慮立法，規定運動直播時禁播運動博彩廣告；曾是賭場營銷主管的新州州眾議員卡普托(Ralph Caputo)認為，運動博彩業出現了過度營銷。

新州博彩業的求助熱線2018年接到9490起投訴，其中5%與運動博彩有關。2021年的投訴電話是2萬3977起，運動博彩占到23%。新州博彩理事會說：「人們如今賭博既容易又輕鬆，坐在沙發上用手機就可下注。但對運動博彩的投訴每天都在增多的現象令人不安，值得我們警惕。」