我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

世局混亂催生「末日情結」 年輕人：儲蓄沒意義

編譯洪毅／綜合15日電
紐約時報報導，近期一份研究指出，年輕人現在認為「儲蓄，以及為退休做準備已無意義」的比率變高，轉而重視把握當下之樂。（Getty Images）
紐約時報報導，近期一份研究指出，年輕人現在認為「儲蓄，以及為退休做準備已無意義」的比率變高，轉而重視把握當下之樂。（Getty Images）

紐約時報報導，近期一份研究指出，年輕人現在認為「儲蓄，以及為退休做準備已無意義」的比率甚高，這反映出年輕人普遍認為世界已進入亂局，「末日情結」再度浮現，「不如現在就將金錢投入在自己喜歡的地方」的思維開始逐漸擴散。

富達投資(Fidelity Investments)近期一份研究指出，45%的18歲至35歲年輕人認為「在一切回到正軌之前，不認為儲蓄有任何意義」，55%的年輕人表示「已經暫停為退休做準備」。

這種數據表明，相當多年輕人現在認定世界已進入亂局，因為新冠疫情氣候變遷、俄羅斯入侵烏克蘭、國內政治分歧不穩、通貨膨脹嚴峻、令人無法企及的高漲房價及毫無章法可言的股票市場等因素，在當前全部交織在一起，宛若末日圖像。

27歲的尼姆拉塔·納蘭(Nimarta Narang)住在洛杉磯、親人都在泰國，她表示，疫情爆發後，去年底終於回到泰國，發現自己錯過母親50歲生日、祖母的葬禮、手足的婚禮，還有看到父親的鬍鬚逐漸發白。

納蘭說，她對於錯失的一切感到震驚，讓她覺得「人生不應該再過得如此謹小慎微」；這讓她決定腰斬自己每月儲蓄，將更多錢用於住在夢寐以求的紐約，還有更多的歡愉聚會。

紐時訪問的年輕人中，有家住俄勒岡州者經歷2020年大型山火後，驚覺兒時情景已成一片灰燼；有些人問說，在氣候變遷的當下，為2056年做儲蓄，但到那時候，地球該是什麼情景。

這讓一些人成為「金融虛無主義者」，不再將泰半的收入存在銀行，「反節儉」的思維開始傳播；背負學貸的人不再如以往錙銖必較，甚至還預定今夏去巴塞隆納聽演唱會。

也有年輕人選擇實踐自己從小對海洋的夢想，不惜每個月花上750元到1500元維護養殖的珊瑚，因為「世界的不確定性太高，為通膨或買房存錢已無意義」。

心理學者克朗茨(Brad Klontz)表示，發生在年輕人身上的「末日情節」，認為「如果未來一片末日，為什麼要為未來存錢？」的思維當前並非獨有，從1930年代的大蕭條，到冷戰時代的高峰期時都曾經出現過。

一名年輕人就向紐時說：「我不會為了一個隨時可能奪走我一切的未來，而犧牲我當下可以擁有的舒適。」

儲蓄 氣候變遷 疫情

上一則

運動博彩合法化 4年吸金1250億 業者賺走88億

下一則

水牛城濫殺案／社媒直播 霍楚譴責：一秒就該拿掉

延伸閱讀

威州密爾瓦基1晚爆3槍案 年輕人宵禁

威州密爾瓦基1晚爆3槍案 年輕人宵禁
疫後生機

疫後生機
周慧敏「玉女掌門人」威力不減 粉絲9成是年輕人

周慧敏「玉女掌門人」威力不減 粉絲9成是年輕人
紐約市取消公校畢業典禮、舞會疫苗令

紐約市取消公校畢業典禮、舞會疫苗令

熱門新聞

專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
股市大跌，民眾眼睜睜瞧著自己退休儲蓄的價值劇烈縮水，損失在一成以上，不免暗自神傷。(美聯社)

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

2022-05-12 21:18
普亭的健康狀況備受關注。（歐新社）

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

2022-05-14 10:05
葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命

洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命