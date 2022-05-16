世局混亂催生「末日情結」 年輕人：儲蓄沒意義

紐約時報報導，近期一份研究指出，年輕人現在認為「儲蓄，以及為退休做準備已無意義」的比率變高，轉而重視把握當下之樂。（Getty Images）

紐約時報報導，近期一份研究指出，年輕人現在認為「儲蓄 ，以及為退休做準備已無意義」的比率甚高，這反映出年輕人普遍認為世界已進入亂局，「末日情結」再度浮現，「不如現在就將金錢投入在自己喜歡的地方」的思維開始逐漸擴散。

富達投資(Fidelity Investments)近期一份研究指出，45%的18歲至35歲年輕人認為「在一切回到正軌之前，不認為儲蓄有任何意義」，55%的年輕人表示「已經暫停為退休做準備」。

這種數據表明，相當多年輕人現在認定世界已進入亂局，因為新冠疫情 、氣候變遷 、俄羅斯入侵烏克蘭、國內政治分歧不穩、通貨膨脹嚴峻、令人無法企及的高漲房價及毫無章法可言的股票市場等因素，在當前全部交織在一起，宛若末日圖像。

27歲的尼姆拉塔·納蘭(Nimarta Narang)住在洛杉磯、親人都在泰國，她表示，疫情爆發後，去年底終於回到泰國，發現自己錯過母親50歲生日、祖母的葬禮、手足的婚禮，還有看到父親的鬍鬚逐漸發白。

納蘭說，她對於錯失的一切感到震驚，讓她覺得「人生不應該再過得如此謹小慎微」；這讓她決定腰斬自己每月儲蓄，將更多錢用於住在夢寐以求的紐約，還有更多的歡愉聚會。

紐時訪問的年輕人中，有家住俄勒岡州者經歷2020年大型山火後，驚覺兒時情景已成一片灰燼；有些人問說，在氣候變遷的當下，為2056年做儲蓄，但到那時候，地球該是什麼情景。

這讓一些人成為「金融虛無主義者」，不再將泰半的收入存在銀行，「反節儉」的思維開始傳播；背負學貸的人不再如以往錙銖必較，甚至還預定今夏去巴塞隆納聽演唱會。

也有年輕人選擇實踐自己從小對海洋的夢想，不惜每個月花上750元到1500元維護養殖的珊瑚，因為「世界的不確定性太高，為通膨或買房存錢已無意義」。

心理學者克朗茨(Brad Klontz)表示，發生在年輕人身上的「末日情節」，認為「如果未來一片末日，為什麼要為未來存錢？」的思維當前並非獨有，從1930年代的大蕭條，到冷戰時代的高峰期時都曾經出現過。

一名年輕人就向紐時說：「我不會為了一個隨時可能奪走我一切的未來，而犧牲我當下可以擁有的舒適。」