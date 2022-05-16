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狂歡派對已結束 學者：股市將進入沉默10年

編譯洪毅／綜合15日電
學者認為股市的狂歡派對已經結束，即使反彈，幅度不可能如以往。（路透）
學者認為股市的狂歡派對已經結束，即使反彈，幅度不可能如以往。（路透）

過去兩年似乎無堅不摧的股市近日開始走跌；紐約時報報導，現在開始有學者認為，股市的狂歡派對已經結束，就算未來股市反彈，幅度可能仍不如以往，股市高收益恐將成為往事，甚至可能會持續幾十年之久。當然，這恐怕也將成為拜登政府提高聲望的一大阻力。

紐約大學商學院經濟學榮譽教授塞拉(Richard Sylla)研究過去200多年來的股市回報，並準確在2011年預測未來十年投資股市將有巨大收益；但是塞拉現在預測，未來十年將是「沉默的十年」。

2011年後的十年，投資史坦普500指數(S&P 500)平均每年可獲得17%的回報；但是不少分析師現在預測，之後的十年，平均每年的回報恐怕只剩5%，收益率與過去十年相比是巨大的下降。

造成此狀況的主因，是因為過去股市的蓬勃，事實上來自於超低利率，讓股市成為市場上極少數還能有豐富收益的板塊；但由於通膨嚴峻，打擊民眾情緒，再加上聯準會升息，恐怕導致股市長期上漲動能難以持續，連「逢低買入」也不再是可奉行的金科玉律。

學者認為股市的狂歡派對已經結束，即使反彈，幅度不可能如以往。圖為紐約證券交易所。...
學者認為股市的狂歡派對已經結束，即使反彈，幅度不可能如以往。圖為紐約證券交易所。（美聯社）

資產管理公司Bowersock創辦人艾蜜莉‧鮑索克‧希爾(Emily Bowersock Hill)表示，大多數民眾恐怕不知道股市上漲依賴的基本面有多麼脆弱。

股市與經濟基本面的關係不大，與失業率非常低，消費依然熱絡的現狀相比，它甚至是富人的遊戲，因為全國最富有的5%家庭擁有全國72%的股票。

但是股市對民眾情緒的影響是巨大的，從疫情期間的經濟封鎖、兒童關在家中、醫院人滿為患，連太平間空間都不夠時，再到種族抗爭、國會暴動等動盪間，巨幅上漲的股市依然是不少人的財務安慰劑。

前總統川普深諳這種「相信事情不論如何都會好起來的」情緒；事實上，由於股市下跌，上周發布由密西根大學編制的消費者情緒指數顯示，目前的消費者情緒不但低於預期，甚至還比疫情爆發初期還要低。

也就是說，股市表現低迷，不單是成為民主黨11月期中選舉的麻煩，甚至可能會因為長期低迷，而影響到拜登整個總統任期的聲望。

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)就表示，過去30年來熱鬧的股市恐怕將開始沉寂，重要性不付以往，而他自己也不清楚何者能夠取而代之。

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