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缺奶風暴／梅蘭妮亞批拜登缺領導力 兒童掙扎令人心碎

記者胡玉立／綜合報導
前第一夫人梅蘭妮亞。(路透)
前第一夫人梅蘭妮亞。(路透)

前第一夫人梅蘭妮亞川普(Melania Trump )在全國嬰兒配方奶粉短缺危機之際，接受自她離開白宮後的首度媒體專訪；梅蘭妮亞表示，21世紀的美國兒童無法獲得食物，「令人心碎」；她並將此危機歸咎於缺乏「領導力」。

梅蘭妮亞是在接受福斯新聞主持人赫格斯(Pete Hegseth)專訪時，做以上表示。福斯新聞在13日晚間釋出有關梅蘭妮亞談嬰兒配方奶粉短缺的問答部分，完整訪問訂15日播出。

梅蘭妮亞表示，「看到21世紀的美利堅合眾國兒童無法獲得食物、苦苦掙扎，令人心碎」。

被問及造成短缺的原因為何時，她將矛頭直指拜登政府答道：「領導力。」當赫格斯追問這是否是指缺乏領導力時，她說：「是的。」

現年52歲的梅蘭妮亞自2021年1月離開白宮以來，一直保持低調，只有出入海湖莊園的成員偶爾會見到她。但她曾致力宣傳和銷售自己的NFT數位藝術收藏品。今年1月彭博(Bloomberg)報導，據稱因為沒有人購買，梅蘭妮亞自己用18萬元價格購下這件NFT藝術品。她後來出面否認此說。

在梅蘭妮亞趁著嬰兒配方奶粉危機，重返新聞版面之際，76歲的歌手兼演員貝蒂．米勒(Bette Midler)上推特發文，要大家「試著餵母乳，又免費又可按需要補給」的評論，則招致眾多批評。

包括川普的前白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)和娛樂節目約翰奧利弗(John Oliver)《上周今夜秀》的執行製作人都批評貝蒂．米勒的說法，猶如「何不食肉糜」。

許多人指出，很多女性即使盡了最大努力，仍無法以母乳餵哺；哺乳顧問兼作家卡薩爾-烏爾 (Diana Cassar-Uhl) 認為，約有12%至15%的母親屬於這種情形。

另有人指出，有些嬰兒的飲食狀況特殊，對母乳反應不佳；還有數以萬計的嬰兒是被收養的，有些是代孕出生。男同性戀者也對米勒的「餵母乳」說法感到憤怒，強調男同性戀伴侶無法母乳餵養自己的嬰兒。

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